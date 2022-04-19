مراكز تسوّق في دبي تمدّد ساعات عملها حتى نهاية رمضان وخلال عيد الفطر

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دبي - البيان

قامت عدّة مراكز تسوق في دبي بتمديد ساعات العمل بها في إطار حملة «رمضان في دبي»، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، والتي تهدف إلى تعزيز أواصر التواصل والألفة بين العائلات والأصدقاء والمجتمعات في المدينة، لتقديم مزيد من التجارب الرائعة والأنشطة المميزة خلال الأيام المتبقية من الشهر المبارك، وكذلك أيام عيد الفطر السعيد.

ونستعرض لكم قائمة مراكز التسوق التي مددت ساعات العمل بها:

سيتي سنتر ديرة وسيتي سنتر مردف:

المتاجر: من 10 صباحاً حتى 1 منتصف الليل (يومياً)

المطاعم والمقاهي: 10 صباحاً حتى 2 صباحاً (يومياً)

مول الإمارات: من 10 صباحاً حتى 1 بعد منتصف الليل (من الاثنين حتى الأحد).

دبي مول: المتاجر من 10 صباحاً حتى 1 بعد منتصف الليل (في أيام الجمعة والسبت والأحد)، ومن 10 صباحاً حتى 2 بعد منتصف الليل (من الاثنين حتى الخميس)، أما المطاعم وردهات الطعام من الساعة 10 صباحاً حتى 2 بعد منتصف الليل يومياً.

منطقة الواجهة المائية والمطاعم: من 10 صباحاً حتى 1 بعد منتصف الليل يومياً.

دبي فستيفال سيتي مول:

المتاجر: من 10 صباحاً حتى 12 منتصف الليل (من الأحد حتى الأربعاء).

المطاعم والمقاهي: من 10 صباحاً حتى 12 منتصف الليل (من الأحد حتى الأربعاء)، ومن 10 صباحاً حتى 1 بعد منتصف الليل (من الخميس حتى السبت).

دبي هيلز مول:

المتاجر: من 10 صباحاً حتى 12 منتصف الليل يومياً.

المطاعم والمقاهي: من 10 صباحاً حتى 1 بعد منتصف الليل يومياً.

ميركاتو: من 10 صباحاً إلى 11 مساء كل يوم خلال شهر رمضان، مع افتتاح بعض المطاعم والمقاهي حتى الساعة 2 صباحاً.

ابن بطوطة مول:

الأحد إلى الخميس 10 صباحاً إلى 10 مساءً، ومن الجمعة إلى السبت 10 صباحاً إلى 12 منتصف الليل

السيف والخوانيج ووك:

المتاجر: من الاثنين إلى الجمعة 10 صباحاً إلى 12 منتصف الليل، من الأحد إلى السبت من 10 صباحاً إلى 1 منتصف الليل

المطاعم والمقاهي: من الاثنين إلى الجمعة 10 صباحاً إلى 12 منتصف الليل، ومن الأحد إلى السبت 10 صباحاً إلى 1 منتصف الليل

سيتي ووك:

المتاجر: من 10 صباحاً حتى 12 منتصف الليل (من الأحد حتى السبت).

المقاهي والمطاعم: من 10 صباحاً حتى 1 بعد منتصف الليل (من الأحد حتى السبت).

لا مير:

المتاجر: من 10 صباحاً حتى 11 مساءً (من الأحد حتى الخميس)، ومن 10 صباحاً حتى 12 منتصف الليل (من الجمعة حتى السبت).

المقاهي والمطاعم: من 10 صباحاً حتى 12 منتصف الليل (من الأحد حتى الخميس)، ومن 10 صباحاً حتى 1 بعد منتصف الليل (من الجمعة حتى السبت).

ذا بييتش:

المتاجر: من 10 صباحاً حتى 11 مساءً (من الأحد حتى الخميس)، ومن 10 صباحاً حتى 12 منتصف الليل (من الجمعة حتى السبت).

المقاهي والمطاعم: من 10 صباحاً حتى 12 منتصف الليل (من الأحد حتى الخميس)، ومن 10 صباحاً حتى 1 منتصف الليل (من الجمعة حتى السبت).

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