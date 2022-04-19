بنك أبوظبي التجاري ينضم إلى منصة التجارة الرقمية «تريد كونكت الإمارات»

المصدر: أبوظبي - البيان

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انضم بنك أبوظبي التجاري إلى منصة «تريد كونكت الإمارات» (المعروفة اختصاراً UTC)، وهي تحالف من البنوك الإماراتية التي تستخدم منصة «UTC» القائمة على تقنية البلوك تشين بهدف تقليص مخاطر التمويل التجاري.

ومنصة التكنولوجيا المالية التابعة لمجموعة e& (المعروفة سابقاً باسم «مجموعة اتصالات»)، هي أول منصة تجارية في الإمارات تستخدم تقنية البلوك تشين في مختلف تعاملاتها. وتطمح لأن تكون منصة التمويل التجاري الرائدة على مستوى الدولة، وهي تعمل حالياً على تعزيز قدراتها لتوفير التحليلات حول العناصر المشبوهة للفواتير المقدمة للتمويل.

وأقيم حفل توقيع انضمام بنك أبوظبي التجاري إلى منصة التجارة الرقمية في مكاتب مجموعة e& في دبي بحضور نخبة من كبار المسؤولين من الجانبين. وبهذا يصبح بنك أبوظبي التجاري تاسع بنك ينضم رسمياً إلى عضوية المنصة بالتزامن مع احتفالها بالذكرى السنوية الأولى لتأسيسها.

وقال ذو القرنين جافيد، الرئيس التنفيذي لشركة UTC: يمثل انضمام بنك أبوظبي التجاري إلى منصة التجارة الرقمية إنجازاً مهماً يعكس تقدم جهود الشركة لإنشاء أول منصة تجارية قائمة على تقنية البلوك تشين في دولة الإمارات والانتقال إلى منظومة تمويل تجاري رقمية بالكامل. ويسعدنا للغاية أن ينضم البنك إلى تحالفنا فيما نعمل جاهدين لتعزيز استقرار المنظومة المالية في الدولة. ومع انضمام المزيد من البنوك إلينا، نثق بقدرتنا على توسيع نطاق خدماتنا في مجال مكافحة الاحتيال فيما نسعى لمواكبة احتياجات غالبية سوق التمويل التجاري.

وأضاف: التزام أعضائنا الحاليين من البنوك بتقليص مخاطر المعاملات المشبوهة بات واضحاً، حيث قدمت هذه البنوك فواتير بقيمة 28 مليار درهم عبر منظومتنا خلال الاثني عشر شهراً الماضية.

وأكد بنك أبوظبي التجاري مواصلته العمل على توظيف التكنولوجيا والابتكار كوسيلة لتمكين العملاء ودعم خدمات البنك المتميزة. وباعتباره من أوائل البنوك التي أطلقت وقادت جهود رقمنة خدمات التمويل التجاري في الإمارات، يواصل البنك البحث عن شراكات قيّمة تنسجم مع مساعيه لتنفيذ المبادرات الوطنية الاستراتيجية. وستتيح هذه الشراكة للبنك فرصة التعاون الوثيق مع شركة UTC وبنوكها الأعضاء لبناء منظومة تمويل تجاري رقمية في الإمارات.

كانت منصة التجارة الرقمية حصدت عدة جوائز في العام الماضي، من بينها «أفضل شركة تكنولوجيا مالية ناشئة للعام»، و«أفضل حلول البلوك تشين للعام»، و«الابتكار المتميز في التمويل التجاري»، و«أفضل مبادرة في مجال البلوك تشين».

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