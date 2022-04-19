«شوبا العقارية» تستهدف زيادة مبيعاتها إلى 1.6 مليار دولار في 2022

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت «شوبا العقارية»، أنها تستهدف رفع هدف مبيعاتها للعام 2022 إلى 1.6 مليار دولار. وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد اهتمام المستثمرين بسوق العقارات الإماراتي، لا سيما في دبي، والاتجاهات والمؤشرات الإيجابية التي يشهدها السوق. وأوضحت «شوبا العقارية» أن هدف المبيعات الجديد يعكس تنامي طلب المستثمرين الأجانب والمقيمين على العقارات الفخمة في المواقع الرئيسية بالإمارات.

وقد رفعت «شوبا العقارية» هدف مبيعاتها بنسبة 50% مقارنةً بالعام 2021 تلبيةً للطلب المتزايد على العقارات الفاخرة، حيث شهدت الشركة تدفقاً متواصلاً للاستثمارات بنسبة 50% من المستثمرين الأجانب و50% من المقيمين في الإمارات. وحل المستثمرون الهنود والصينيون والإماراتيون في المراتب الثلاث الأولى بين شرائح مستثمري «شوبا العقارية»، وتلاهم المستثمرون الروس والبريطانيون والنيجيريون.

وقال فرانسيس ألفريد، المدير العام لشركة «شوبا العقارية»: يُعزى تزايد الطلب على القطاع العقاري إلى عوامل رئيسية متعددة، منها مكانة دبي كإحدى أوائل المدن العالمية التي شهدت عودة الحركة الاقتصادية والأنشطة التجارية بوتيرةٍ طبيعية بعد الجائحة، واستحداث تصريح إقامة العمل الافتراضي (العمل عن بعد)، بالإضافة لبرنامج العمل الافتراضي في دبي.

وساهم «شوبا العقارية» في تعزيز طلب المستثمرين من خلال بناء المجتمعات السكنية التي ترتقي بجودة الحياة، ولاسيما عبر مشروعها الجديد «شوبا هارتلاند» والذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 60%. وتخطط الشركة لمباشرة العمل في مشروع جديد تقدر قيمته بـ 4 مليارات دولار في الربع الثالث من هذا العام، مدفوعةً بتزايد طلب المستثمرين.

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