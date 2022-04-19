اللولو تفتتح متجر "فريش ماركت" في الوثبة

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عززت مجموعة اللولو العالمية الرائدة في مجال التجزئة من وجودها في إمارة أبوظبي من خلال افتتاح سوبرماركت عالمي المستوى في الوثبة مول في منطقة الوثبة الجنوبية بأبوظبي.

وافتتح المهندس حسن علي الظاهري، مدير مركز بلدية الوثبة، أحدث متاجر "لولو فريش ماركت" في الوثبة مول، بحضور سلطان حوير، مدير إدارة عقود ممتلكات البلدية في دائرة البلديات والنقل، والمهندس محمد إبراهيم الصباغ، مدير مكتب عقود ممتلكات البلدية، بلدية مدينة أبوظبي، ويوسف علي موسليام، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة اللولو، وعدد من كبار الشخصيات.

كما حضر الافتتاح الشيخ احمد طساس الحارثي وسلطان سعيد محمد خلف المزروعي وشخصيات بارزة أخرى.

ويعتبر سوق الوثبة المجتمعي وجهة تجارية وترفيهية ذات معايير عالمية تقدم تجربة تسوق فريدة للمواطنين والمقيمين في منطقة الوثبة والمناطق المحيطة بها، ويمتد السوق على مساحة 50000 قدم مربع، ويضم السوق مجموعة مختارة من العلامات التجارية العالمية ومتاجر البيع بالتجزئة والمقاهي والمطاعم ومكتب الخدمات الحكومية وغيرها من المرافق.

ويقع المستأجر الرئيسي "لولو فريش ماركت" وهو الفرع رقم 230 لمجموعة اللولو، في موقع استراتيجي في الوثبة مول. ويغطي لولو فريش ماركت مساحة 10.000 قدم مربع، ويوفر مجموعة كبيرة من المنتجات التي تلبي احتياجات كافة المتسوقين، بما في ذلك منتجات البقالة والأطعمة الطازجة واللحوم والأسماك والمخابز ومنتجات الألبان والبيتزا والوجبات الخفيفة والأطعمة الساخنة والمحمصة والأطعمة المعلبة والأزياء والصحة والجمال والاحتياجات المنزلية، وغيرها الكثير.

وتقع الوثبة بعيدًا عن قلب أبوظبي على طريق العين، وتضم مناطق جذب ثقافية ومعالم رئيسية بما في ذلك مهرجان الشيخ زايد التراثي ومحمية الوثبة للأراضي الرطبة.

وبهذه المناسبة، أعرب يوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو، عن سعادته بافتتاح المتجر الجديد، قائلاً: "يعتبر هذا الافتتاح شهادة على التزام المجموعة بدعم والمشاركة بفاعلية في مسيرة النمو والتقدم في دولة الإمارات العربية المتحدة".

وأردف قائلاً: "يسعدنا أن نرى افتتاح متجر جديد يلبي احتياجات عملائنا الذين يعيشون في منطقة الوثبة والمناطق المجاورة لها، وتوفير تجربة تسوق عالمية لهم. لقد كانت سياستنا دائماً هي توفير تجربة تسوق فريدة أقرب إلى سكان الضواحي والمناطق النائية، بدلاً من جعلهم يقودون لمسافات طويلة".

وأضاف يوسف علي: "أبوظبي من أهم الأسواق الاقتصادية في المنطقة، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققته الإمارات مؤخراً، والطريقة التي تعاملت بها مع التحديات العالمية. واليوم أود أن أشكر حكومة أبوظبي على ريادتها في توفير بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة تتوافر فيها مقومات النجاح وفق أفضل المعايير العالمية".

وأضاف يوسف علي: "لدينا بالفعل حضور في أماكن مثل مدينة زايد، غياثي، الرويس، المرفأ، مدينة الرياض، الشامخة، الحاير، أم غافة، سويحان وغيرها من الأماكن، مما يمكن المواطنين والمقيمين من التمتع بتجربة تسوق عالمية".

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