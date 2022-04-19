إنتاج « البيان » الرقمي بالأرقام

المصدر: (دبي - البيان)

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سجل موقع «البيان» الرقمي ومنصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي حضوراً لافتاً في تغطية إكسبو 2020 دبي. وأنتج فريق «البيان» خلال التغطيات اليومية نحو 5572 مقطع فيديو، سلطت الضوء على أجنحة الدول المشاركة، وأبرز الفعاليات التي شهدها إكسبو، من زواياه الثقافية والاقتصادية والترفيهية.

واحتفت «البيان» بافتتاح الحدث وختامه عبر 63 فيديو غطت حفلي الافتتاح والختام. وعبر 132 نشرة يومية سلطت «البيان» الضوء على أبرز الأحداث اليومية التي شهدتها يوميات إكسبو، إضافة إلى 168 فيديو تحت عنوان «صباح الخير من إكسبو» ومثلها «مساء الخير من إكسبو»، اختصت بتغطية الأيام الوطنية للدول المشاركة.

ومن خلال 128 تقريراً ميدانياً، تم تغطية أجنحة الموضوعات إضافة للمؤسسات الدولية والشركات العالمية المشاركة في الحدث. أما الحفلات الغنائية الخاصة التي شهدها الحدث والتي أحياها فنانون عرب وعالميون، فشهدت 54 فيديو أحاطت بجوانبها الجماهيرية والفنية.

كما شهدت أهم المناسبات التي أقيمت في إكسبو، تغطية حية عبر 3538 فيديو. وعبر 42 فيديو، تم تغطية الأيام العالمية والأحداث الثقافية الدولية، إضافة إلى 228 فيديو تفاعلياً.

كما أنتجت فرق «البيان» 1237 بوستاً رقمياً، أبرزت الأحداث بتكثيف غير مخل وبما يواكب آخر مستجدات التغطية الرقمية العالمية. وشهدت منصات «البيان» الرقمية مشاهدات تجاوزت ثلاثين مليون مشاهدة عبر مختلف منصاتها طوال فترة الحدث.

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