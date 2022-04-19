880 % زيادة صافي الاستثمار الأجنبي بسوق أبوظبي

المصدر: (أبوظبي - رامي سميح)

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قال سوق أبوظبي للأوراق المالية، إنه يعمل على ضم شركات الوساطة العالمية، وأعضاء التقاص العام الدوليين، لتعزيز بنيته التحتية وزيادة التداولات.

وأضاف السوق أنه حقق من خلال الشراكة مع مؤسسات رائدة، تضم أمناء الحفظ وأعضاء التقاص العام، ومن بينهم «بنك أبوظبي الأول»، و«سيتي بنك»، و«إتش إس بي سي» و«الإمارات دبي الوطني» و«ستاندرد تشارترد»، نمواً في مشاركة المؤسسات الاستثمارية، وزيادة في صافي الاستثمار الأجنبي.

ولفت السوق إلى تسجيل نحو 10 آلاف مستثمر مؤسسي، ونمو صافي الاستثمارات الأجنبية بنسبة 880%، خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى 8.3 مليارات درهم، مقابل 853 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2021.

وأشار السوق إلى زيادة قيم التداول بنسبة 400 %، منذ إطلاق سوق المشتقات، مشيراً لبلوغ متوسط قيمة التداول اليومية في الأسهم إلى 1.6 مليار درهم، في الربع الأول من العام الجاري.

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