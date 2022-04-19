161 مشروعاً فندقياً تحت الإنشاء في الإمارات

المصدر: دبي - بشار باغ

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يصل عدد المشروعات الفندقية تحت الإنشاء في الإمارات إلى 161 مشروعاً تضم 45332 غرفة، وذلك بحسب أحدث تقارير شركة «توب هوتيل بروجيكتس» المتخصصة في أبحاث القطاع الفندقي. وتصنف النسبة الأكبر من المشاريع الفندقية التي لا تزال قيد الإنشاء في الدولة ضمن فئة الخمس نجوم بحسب تقرير الشركة حيث يصل عددها إلى 92 منشأة بـ 26882 غرفة، فيما يصل عدد المنشآت الفندقية المصنفة في فئة 4 نجوم إلى 69 مشروعاً تضم 18450 غرفة.

ووفقاً للتقرير، تستحوذ دبي على الحصة الأكبر من المشاريع الفندقية قيد الإنشاء في الدولة حيث تشهد الإمارة حالياً إنشاء 108 منشآت فندقية بـ 32705 غرف فندقية، فيما تشهد رأس الخيمة 16 مشروعاً فندقياً تضم 5000 غرفة، فيما يتواجد 14 مشروعاً فندقياً تحت الإنشاء بـ 2454 غرفة في الشارقة.

وأوضحت الشركة في تقريرها إلى أن 67 مشروعاً فندقياً تحت الإنشاء تضم 21094 غرفة يتوقع إنجازها في الدولة قبل نهاية 2022، وتوقعت أن يتم اكتمال 47 مشروعاً بـ 12865 غرفة في الإمارات خلال العام المقبل، بالإضافة إلى 13 فندقاً بـ 2821 غرفة في 2024 و 34 فندقاً بـ 8552 غرفة في 2025 وما بعده.

وتضم قائمة المشاريع الفندقية التي تتوقع شركة «توب هوتيل بروجيكتس» إنجازها خلال العام الجاري فندق دبليو دبي - الميناء السياحي وفندق العنوان هاربور بوينت يضم أبراجاً مجاورة مكونة من 65 و53 طابقاً، وسيضم 202 غرفة فاخرة عند اكتماله، إلى جانب منتجع كونراد جزيرة المرجان في الربع الرابع من عام العام الجاري والذي يضم 120 غرفة.

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