96.6 مليوناً أرباح ربعية لـ «أم القيوين الوطني»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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حقق بنك أم القيوين الوطني، أرباحاً صافية بنحو 96.57 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري، بارتفاع قدره 26.26 %، مقارنة بنحو 76.49 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، بسبب التحسين في البيئة الخارجية.

وقال البنك، في إفصاح لسوق أبوظبي إن نسبة التكلفة إلى الدخل بلغت 27.11 % خلال الربع الأول، ما يعكس الكفاءة التشغيلية للبنك، والأنظمة الفعالية في إدارة التكاليف. وأوضح أنه يركز في الفترة الحالي على عمل مخصصات لضمان اتخاذ المحاذير الكافية خلال هذه الفترة الصعبة. ويحتفظ البنك بضمانات ومخصصات محددة، بنسبة تصل إلى 193.18 % للغالبية العظمي من القروض غير العاملة، وهو ما يعكس الرقابة الفعالة لمحفظة القروض والسلفيات.

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