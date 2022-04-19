1.4 مليار تصرفات عقارات دبي خلال يوم

المصدر: (دبي - وام)

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أمس أكثر من 1.4 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 396 مبايعة بقيمة 966.27 مليون درهم منها 70 مبايعة للأراضي بقيمة 322.2 مليون درهم و326 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 644.07 مليون درهم.

جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 43 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 28 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 43 مبايعة بقيمة 98 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الرابعة بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 84 مليون درهم، وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 22 مليون درهم.

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