سوق أبوظبي يحدد 4 خطوات لإدراج الشركات في «نمو»

المصدر: (أبوظبي - رامي سميح)

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حدد سوق أبوظبي للأوراق المالية 4 خطوات رئيسية للإدراج في سوق نمو التابع له، والذي تم إطلاقه رسمياً نهاية الأسبوع الماضي ليحل محل «السوق الثاني» الذي تأسس عام 2014.

وقال السوق إن الخطوة الأولى تتمثل في التحول إلى شركة مساهمة خاصة، والثانية تسجيل الأوراق المالية لدى هيئة الأوراق المالية والسلع، والثالثة تقديم طلب الإدراج إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية، وأن الخطوة الرابعة تتمثل في الحصول على موافقة على الطلب وبعدها يتفق السوق مع الشركة على تاريخ الإدراج. وأشار إلى أن من بين مزايا الإدراج في سوق نمو هو تحسين الوصول إلى المستثمرين، وتحسين فرص التمويل، وإمكانية إدراج ما لا يقل عن 5% من أسهم الشركة، وبيع الأسهم مباشرة دون فترة تجميد، وزيادة القيمة السوقية للشركة.

وأوضح السوق أن من بين المزايا أيضاً زيادة السيولة للمساهمين، وزيادة الوعي بالعلامة التجارية للشركة.

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