منى بوسمرة: اتبعنا رؤية القيادة فتميزنا

المصدر: دبي ـ البيان

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أكدت منى بوسمرة رئيس التحرير المسؤول أن ما أنتجته «البيان» من مواد ورقية ورقمية من 2010 وحتى اليوم، هو نتاج خطة استلهمتها «البيان» من رؤية القيادة بتنظيم حدث عالمي استثنائي، فكان التخطيط والتنفيذ والإنتاج تواكب خطوة بخطوة مسار إكسبو منذ ولادة فكرة استضافة المعرض الدولي مروراً بالترشح والمنافسة على الفوز بالاستضافة، وصولاً إلى انطلاق الحدث، فكان اتباع تلك الرؤية هو مفتاح التميز الذي سجلناه.

وأضافت أن «البيان» تعتبر هذا الانتاج الإعلامي الهائل، ثروة وطنية متاحة لجميع الجهات التي ترغب بالاستفادة منها للبحث والدراسة والمتابعة، باعتباره احد جوانب إرث الحدث الدولي، لا يقل أهمية عن الجوانب الاقتصادية والحضرية والاجتماعية.

وأوضحت ان التحضير المبكر برسم الخطط، وتشكيل فرق العمل ثم المتالعة المتواصلة والدقيقة، كان له الدور الحاسم في جودة المنتج وحجمه، سواء بالإنتاج الورقي الذي ترجمه ملحق «الغاف» اليومي، أو الانتاج الرقمي على مدار الساعة خلال فترة انعقاد الحدث.

وقالت إن «البيان» تؤمن بشكل راسخ أن دورها يتمثل أساساً في دعم مشاريع نهضة الإمارات عبر الترويج لها وشرح مزاياها والتأكيد على البيئة المثالية للعيش والعمل والاستثمار والسياحة في أرض التسامح.

وأشارات إلى أن اهم ما نجحت فيه «البيان» هو نقل الرسالة الانسانية وكل القيم التي تؤمن بها الإمارات وتعتمدها نهجا في سياساتها داخلياً وخارجيا، إلى المواطن والمقيم والزائر والسائح، وحتى إلى العالم الخارجي الذي كان في ضيافة الإمارات طوال فترة إكسبو. واختتمت بالتأكيد على أن حكاية «البيان» مع إكسبو دبي مستمرة، وما زال فيها فصول قادمة، خاصة مع تشكيل لجنة تطوير منطقة الحدث باعتبارها الإرث المستدام الذي يستوجب مواصلة تغطية حكاية مستمرة.

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