«ديوا» يستحوذ على %57 من سيولة سوق دبي

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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ضخ المستثمرون الأجانب ما يربو على 143 مليون درهم في أسواق الأسهم المحلية بختام جلسة أمس، في ظل مساعيهم لاقتناص الفرص بالتزامن مع انطلاق ماراثون إفصاحات الشركات عن نتائجها الفصلية للربع الأول من العام الجاري، فيما تماسكت المؤشرات الرئيسية مع تجاوز السيولة حاجز 2.2 مليار درهم.

وانخفض سوق أبوظبي بنسبة 0.3% ليغلق عند 9911 نقطة مع تراجع أسهم العقار والصناعة والاتصالات، فيما نزل سوق دبي 0.39% ليصل إلى 3587.4 نقطة مدفوعاً بهبوط أسهم الاستثمار والبنك والنقل والاتصالات والسلع. واجتذبت الأسهم سيولة بنحو 2.23 مليار درهم، منها 1.6 مليار في أبوظبي، و633.8 مليوناً في دبي، وجرى التداول على 665.3 مليون سهم، موزعة بواقع 368.3 مليوناً في أبوظبي، و297 مليوناً في دبي، عبر تنفيذ 16441 صفقة.

سوق دبي

تأثر سوق دبي بانخفاض قطاع الاستثمار 0.76% مع هبوط «دبي للاستثمار» 0.38% و«دبي المالي» 1.53% و«شعاع كابيتال» 1.08%، وتراجع قطاع البنوك 0.7% مع انخفاض «دبي الإسلامي» 1.43% فيما صعد «أملاك» 0.51% واستقر «الإمارات دبي الوطني».

ونزل قطاع النقل 0.1% على وقع انخفاض «أرامكس» 0.78%، فيما استقر «العربية للطيران» وارتفع «الخليج للملاحة» 7.89%.

وصعد قطاع العقار 0.1% مع نمو «ديار» 0.21% و«الاتحاد العقارية» 6.84%، فيما استقر «إعمار العقارية» وانخفض «إعمار للتطوير» 0.65%. وتصدر «ديوا» النشاط مستقطباً 358.8 مليون درهم مستحوذاً على قرابة 57% من سيولة سوق دبي، ثم «إعمار العقارية» 70.2 مليون درهم، يليه «دبي الإسلامي» 52.3 مليون درهم، وحقق «الخليج للملاحة» أكبر ارتفاع بنسبة 7.89%، فيما كان «السلام السودان» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.75%، واتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 22 مليون درهم، فيما مال المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو التسييل.

سوق أبوظبي

وتراجع سوق العاصمة مدفوعاً بهبوط قطاع الاتصالات مع انخفاض «اتصالات» 1.14%، فيما ارتفع «الياه سات» 1.08%، كما تراجع قطاع العقار مع انخفاض «الدار» 0.2% و«رأس الخيمة العقارية» 1.35%، فيما صعد «إشراق» 3.97%. وفي قطاع الصناعة تراجع «ألفا ظبي» 0.37%، فيما صعد «موانئ أبوظبي» 5%، وفي البنوك زاد «أبوظبي الأول» 0.09% و«أبوظبي الإسلامي» 1.25%، بينما تراجع «أبوظبي التجاري» 0.7%، وعلى صعيد الاستثمار، استقر «العالمية القابضة»، بينما ارتفع «ملتيبلاي» 2.26%.

وفي قطاع الطاقة ارتفع «أدنوك للتوزيع» 0.24% و«أدنوك للحفر» 0.82% و«طاقة» 3.5% و«دانة غاز» 2.46%. اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 145 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو التسييل.

استثمار مؤسسي

مالت المؤسسات نحو التسييل بصافي استثمار 19.5 مليون درهم، منها 16.3 مليوناً في دبي، و3.15 ملايين في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بصافي استثمار 19.5 مليون درهم، موزعة بواقع 16.3 مليوناً في دبي، و3.15 ملايين في أبوظبي.

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