تعاونية الاتحاد تؤكد استمرار حملتها الترويجية الرمضانية بحسوم 75%

المصدر: دبي - البيان

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أكد الدكتور سهيل البستكي مدير إدارة السعادة والتسويق في تعاونية الاتحاد استمرار حملة التعاونية الرمضانية لخفض أسعار أكثر من 30 ألف سلعة غذائية واستهلاكية أساسية في شهر رمضان المبارك، وذلك في جميع فروع ومراكز التعاونية المنتشرة بإمارة دبي.

وقال إن هذه الحملة الرمضانية الترويجية تأتي ضمن أهداف التعاونية وحرصها على إطلاق مبادرات مجتمعية تهدف لإسعاد المستهلكين وتلبي متطلباتهم وتوفر لهم خيارات شرائية على المنتجات الأساسية بأسعار تنافسية، إضافة إلى دعم وخدمة جميع الفئات المجتمعية على اختلاف شرائحها، بما يتوافق مع أهداف الدولة الاقتصادية والاجتماعية.

ولفت بأن جميع العروض أيضاً متوافرة في المتجر الذكي والموقع الإلكتروني، إذ إنه بإمكان المستهلك توفير الوقت والجهد عليه والطلب عبر التطبيق الذكي في شهر رمضان والاستفادة من العروض الترويجية كافة، مشيراً إلى أن هذه الحملة عبارة عن مجموعة حملات ترويجية تشتمل على حسوم متباينة ومتفاوتة متميزة تصل نسبتها إلى 75%، وتتضمن منتجات عدة مع مراعاة التنوع الثقافي والسكاني في الدولة، كما أنها تتماشى مع الأهداف الأساسية للتعاونية المتمثلة بخلق سوق استهلاكي متميز في أسعاره وخدمته وجودته.

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