الإماراتيون يتصدرون قائمة فائزي أحدث سحب «الإمارات للسحوبات»

المصدر: دبي - البيان

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احتفل المشاركون في سحب «الإمارات للسحوبات»، الذين ينتمون إلى الإمارات والهند وباكستان بتصدرهم قائمة الفائزين الرابحين مع المؤسسة التي تستند إلى ممارسات المسؤولية الاجتماعية، وذلك بعد اكتشاف فوزهم بمبلغ 77,777 درهماً إماراتياً لكل واحد منهم في السحب الأخير الذي أُقيم ليلة أمس.

المشاركون الفائزون كانوا من بين 636 مشاركاً ربحوا جوائز بلغت قيمتها 853,972 درهماً إماراتياً مع «الإمارات للسحوبات»، وقد تمكّن مشاركان من مطابقة خمسة أرقام من أصل الأرقام السبعة من اليمين إلى اليسار ليفوز كل منهم بمبلغ 77,777 درهماً إماراتياً، بينما فاز 8 مشاركين بمبلغ 7,777 درهماً إماراتياً لكلٍّ منهم بعد أن تمكّنوا من مطابقة أربعة أرقام، وتمكّن 63 مشاركاً من مطابقة ثلاثة أرقام ليفوز كل واحد منهم بمبلغ 777 درهماً إماراتياً، فيما تمكّن 556 مشاركاً من الفوز بمبلغ 77 درهماً إماراتياً لكلٍّ منهم بعد أن تمكّنوا من مطابقة رقمين فقط.

يُذكر أن أكثر من 17,000 مشارك قد بدأوا بالفعل الاستمتاع بالنتائج الإيجابية للفوز مع «الإمارات للسحوبات» بجوائز وصلت قيمتها إلى 23 مليون درهم إماراتي. وستبقى الجائزة الكبرى التي تُعد الأكبر من نوعها في المنطقة، عند 100 مليون درهم إماراتي حتى يفوز بها مشارك واحد أو مجموعة مشاركين من خلال مطابقة جميع الأرقام السبعة من اليمين إلى اليسار، وبعدها سيتم مرة أخرى إعادة قيمة الجائزة إلى مبلغ 77 مليون درهم إماراتي. ولا يزال أمام المشاركين المتفائلين فرصة أخرى للفوز للفوز بالجائزة التي ستغير حياتهم خلال سحب الأسبوع المقبل، الذي سيُبث مباشرة الساعة 9 بتوقيت دولة الإمارات من مساء يوم الأحد 24 أبريل 2022.

ويمكن المشاركة في السحب الأسبوعي من خلال شراء قلم بقيمة 50 درهماً يساهم في زرع شعاب مرجانية من خلال الموقع الإلكتروني www.emiratesdraw.com. ويمكن للمشاركين، عند التسجيل عبر الإنترنت، تحديد الرقم الذي سيختارونه والمكوّن من سبعة أرقام، أو الاعتماد على النظام ليختار لهم رقماً بشكل عشوائي.

وعند القيام بعملية الشراء، يدخل المشتركون في سحبين، الأوّل عبارة عن سحب أسبوعي، يتمّ فيه اختيار سبعة فائزين مضمونين بمبلغ قدره 77,777 درهماً إماراتياً لكلٍّ منهم. وعلاوة على ذلك، يتأهّل جميع المشتركين بشكل تلقائي للمشاركة في السحب الرئيسي، والذي يتضمّن ستّ فئات جوائز تشمل جائزة كبرى قدرها 100 مليون درهم إماراتي، عند مطابقة جميع الأرقام السبعة من اليمين إلى اليسار.

هذا وسيتمّ بث السحب التالي مباشرة على الموقع الإلكتروني وعبر المنصات الرقمية الرسمية للمؤسسة على يوتيوب وفيسبوك، ويمكنكم أن تكونوا أحد الفائزين المحظوظين، إذ ما عليكم سوى حجز رقمكم المفضل مبكراً للمشاركة في السحب.

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