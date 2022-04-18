مجلس راشد بن حميد الرمضاني يستعرض قصص نجاح عربية انطلقت من الإمارات للعالمية

المصدر: عجمان - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظم مجلس الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، نائب رئيس مركز الشباب العربي، محاضرة بعنوان «صناعة قصص نجاح عالمية من دولة الإمارات»، حيث استعرض المجلس تجربة مشاريع تنموية نشأت في الدولة وتوجهت نحو العالمية، وكان مؤسسوها من الشباب العربي المبدع الذي استفاد من البيئة النوعية المتكاملة.

وحضر المجلس كل من الدكتور سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس للتنفيذي لإمارة عجمان، وعبدالرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، وسعيد النظري مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب، وعبدالله الحمراني مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية، وبمشاركة عدد من الخبراء والمختصين والشباب.

واستضاف المجلس نخبة من رجال الأعمال العرب الذين أسسوا مشروعات ريادية، ممثلين برونالدو مشحور مؤسس منصة التجارة الإلكترونية «سوق.كوم»، وتوفيق كريدية الرئيس التنفيذي لمجموعة «براند فور لس»، ومصطفى قنديل الشريك المؤسس الرئيس التنفيذي لشركة النقل الجماعي «سويفل»، كما أدار الجلسة الإعلامي عيسى المرزوقي.

إنجازات مشرّفة

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي أن مشهد ريادة الأعمال المبتكرة في الدولة مليء برواد الأعمال من الإماراتيين والعرب والمقيمين، وخاصة من فئة الشباب، ممن حققوا إنجازات نوعية مشرفة ووظفوا ما توفره الدولة، بدعم لا محدود من قيادتها الرشيدة وبتضافر جهود كافة مؤسساتها في القطاعين الحكومي والخاص، من بنية تحتية متطورة، وخيارات تكنولوجية متقدمة، وتحول رقمي شامل، وبيئة تشريعية وقانونية شفافة، وحلول تمويلية نوعية، فحققوا نجاحات استثنائية.

وقال: «المبادرات العربية المبدعة في قطاعات الأعمال في الدولة شكلت نموذجاً متميزاً ملهماً للشباب الإماراتي والعربي في مجال ريادة الأعمال وتأسيس المشاريع الناشئة الطموحة القادرة على النمو في بيئة ميسرة لممارسة الأعمال داخل الدولة، ومن ثم التوسع نحو العالمية، بالاستفادة من الممكّنات العديدة التي وفرتها قيادة الدولة منذ قيام اتحادها وجعلتها في 50 عاماً في مقدمة الوجهات العالمية المفضلة للعيش والعمل والاستثمار وتأسيس المشاريع والابتكار والإبداع وتحويل الفرص إلى إنجازات».

وذكر أن دولة الإمارات التي حققت المركز الأول عالمياً في «المؤشر العالمي لريادة الأعمال 2022»، ضمن التقرير الصادر عن «المرصد العالمي لريادة الأعمال»، تطمح في «مشاريع الخمسين» الاستراتيجية، التي أعلنتها حكومة دولة الإمارات في سبتمبر 2021 لتؤسس لقفزة تنموية جديدة في الخمسين عاماً المقبلة، إلى تعزيز ثقافة ريادة الأعمال والاستثمار في الدولة من خلال نظام إقامة متطور متعدد الخيارات، وبوابة استثمارية موحدة للدولة، هي invest.ae، والتي تجمع الإمارات 14 جهة اقتصادية.

أرض الفرص

بدوره عرض رونالدو مشحور قصة نجاح «سوق.كوم»، التي انطلقت من فكرة تجارية جريئة تأسست في الإمارات عام 2005، لتصبح شركة مليارية «يونيكورن»، وتستحوذ عليها شركة «أمازون العالمية».

واستعرض توفيق كريدية تجربة تأسيس شركة «براند فور لس» عام 1996، وإطلاقها أول فرع لها في الإمارات عام 2000، ليصبح لديها اليوم 58 فرعاً في الدولة، و87 في مختلف أنحاء العالم، مع خطط للتوسع في أسواق منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وصولاً إلى هدف امتلاك 110 أفرع حول العالم.

من جهته لخص مصطفى قنديل أبرز محطات النجاح في سيرة شركة «سويفل» للحلول الذكية للنقل الجماعي، والتي أدرجت في يوليو 2021 في بورصة «ناسداك» العالمية بقيمة سوقية بلغت 1.5 مليار دولار.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز