الفردان للصرافة تحتفل بيوبيلها الذهبي بجوائز لعملائها في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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احتفلت شركة الفردان للصرافة، الشركة المتخصصة في تحويل الأموال وصرافة العملات والمرخصة من المصرف المركزي لدولة الإمارات، باليوبيل الذهبي لانطلاق أعمالها ومرور 50 عاماً على رحلة التميز، بالكشف عن شعارها الجديد على برج خليفة. وبهدف مواصلة الاحتفالات بهذه المناسبة، تطرح الفردان للصرافة جوائز ضخمة في جميع أرجاء الدولة على مدار شهر رمضان المبارك.

يحظى العملاء الحاليون والجدد بفرصة الفوز بثلاث جوائز مقدرها 500 دولار يومياً إلى جانب إمكانية الفوز بـ250 غراماً من الذهب أسبوعياً، أما الجائزة الضخمة فهي سيارة نيسان باترول جديدة كلياً.

يقدم العرض الذي يستمر حتى 30 أبريل 2022، للعملاء فرصة الفوز مع كل معاملة تنفذ في أي من فروع الفردان للصرافة في جميع أنحاء الدولة.

وفي تعليق له، قال حسن فردان الفردان، الرئيس التنفيذي لشركة الفردان للصرافة: "لقد كان لعملائنا دور بالغ الأهمية في تحقيق هذا الإنجاز المذهل والوصول إلى اليوبيل الذهبي مع مرور 50 عاماً على إطلاق أعمالنا، لذلك نتشرف بأن نحتفل بهذا الحدث الرائع. تعد هذه الحملة الرمضانية مميزة لعملاء الفردان للصرافة. ونتطلع إلى الخمسين عاماً القادمة بإطلالة متجددة، كما نؤكد أننا سنقدم المزيد من التحسينات وسنضمن قدراً أكبر من المرونة والابتكارات والراحة لعملائنا المخلصين.

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