معرض أبوظبي الدولي للقوارب ينطلق 24 نوفمبر

المصدر: أبوظبي – البيان

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تحت رعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، تنطلق فعاليات النسخة الرابعة من معرض أبوظبي الدولي للقوارب الذي تنظمه شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» في الفترة من 24 وحتى 27 نوفمبر المقبل.

ويكتسب توقيت هذه الدورة أهمية خاصة كونها تقام بعد أيام من ختام فعاليات سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 2022 وهو ما يتيح للزوار إمكان الاطلاع على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الخاصة بالمراكب واليخوت والمنتجات البحرية مثل معدّات الصيد والترفيه المائي، والاستمتاع بالعروض البحرية التراثية، والرياضات المائية المتنوعة، والتعرف إلى مختلف أنواع القوارب واليخوت.

وقال سعيد المنصوري، الرئيس التنفيذي لشركة كابيتال للفعاليات: «نتطلع مجدداً للترحيب بالمشاركين وزوار معرض أبوظبي الدولي للقوارب الذي يستقطب أفضل العلامات التجارية، والشركات المتخصصة ويجمعها في مكان واحد، ويشكل المعرض فرصة لا مثيل لها لتبادل الأفكار مع المختصين من مختلف دول العالم، ومنصة للشركات العارضة لعرض أحدث تقنياتها وابتكاراتها في مجالات صناعة القوارب وصيد الأسماك والرياضات البحرية والترفيه، والتي من شأنها الإسهام في تعزيز هذا القطاع الحيوي والمهم، وإلى جانب ذلك سيوفر المعرض العديد من الفعاليات الترفيهية التي تتيح للجمهور الاستمتاع بأنشطة عالمية المستوى توفر الترفيه لجميع أفراد العائلة».

ويُعد معرض أبوظبي الدولي للقوارب الأبرز في العاصمة أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام، فقد شهدت نسخة 2021 مشاركة أكثر من 354 شركة عارضة من 28 دولة من العالم، وشملت شركات محلية وعالمية مختصة في اليخوت ومستلزماتها، وشركات رائدة بالسياحة والترفيه البحري والصيد الترفيهي، وغيرها المزيد، واستقطب مجموعة كبيرة من الزوار من دولة الإمارات ودول الخليج العربي والعالم، وأسهم في تحقيق مردود إيجابي مباشر وغير مباشر على اقتصاد إمارة أبوظبي.

وتميزت نسخة العام الماضي من المعرض بمشاركات عالمية وإقليمية واسعة، إذ شهدت نمواً في أعداد الشركات والعلامات التجارية بنسبة 24%.

كما سجلت الشركات الوطنية قفزة مهمة في مشاركاتها لهذا العام، إذ استحوذت على حصة 43% من إجمالي العارضين. فيما ارتفعت المساحة الكلية لمناطق العروض الداخلية والخارجية والبحرية إلى 42 ألف متر مربع وبنسبة نمو وصلت إلى 5%، في حين ارتفع عدد اليخوت والقوارب المشاركة على القناة البحرية بنسبة نمو بلغت 8% مقارنة بالدورة السابقة.

وشهدت دورة العام الماضي زيادة بنسبة 25% في فعاليات إطلاق المنتجات والابتكارات الجديدة على مستوى المنطقة والعالم. ومن أبرز المشاركات في دورة العام الماضي، كانت شركة سي بابلز الفرنسية المرة الأولى، إذ استعرضت نماذج مصغرة عن منتجاتها المذهلة، إلى جانب شركة جلاس ديب البولندية، التي سلطت الضوء على أحدث منتجاتها في مجال الترفيه وتقنيات المسح تحت الماء.

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