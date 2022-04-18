مصر.. قفزة كبيرة في أسعار الذهب وعيار 21 يصل لمستوى تاريخي
شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين ارتفاعا مقارنة بالأسعار الأيام الماضية ، وذلك لجميع أعيرة الذهب بعد أن شهدت الأسعار موجة من الارتفاع غير المسبوق ووصلت إلى سعر تاريخي.
وسجل سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر سعراً تاريخياً حيث سجل 1020 جنيها للغرام بدون مصنعية.
وبحسب وسائل إعلام مصرية فقد سجلت أسعار الذهب ما يلي:
سعر جرام الذهب عيار 24
ارتفع سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 24 مسجلا : 1166 جنيها
سعر جرام الذهب عيار 22
وسجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 22 : 1069 جنيها
سعر جرام الذهب عيار 21
وسجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 21 : 1024 جنيه
سعر جرام الذهب عيار 18
سجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 18 : 874 جنيها
سعر أونصة الذهب عيار 24
بينما بلغ سعر أوقية الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 36254 جنيها
سعر الجنيه الذهب
وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم : 8160 جنيه
سعر كيلو الذهب
بينما سجل سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 1,165,714 جنيها