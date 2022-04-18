مصر.. قفزة كبيرة في أسعار الذهب وعيار 21 يصل لمستوى تاريخي

المصدر: البيان

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شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين ارتفاعا مقارنة بالأسعار الأيام الماضية ، وذلك لجميع أعيرة الذهب بعد أن شهدت الأسعار موجة من الارتفاع غير المسبوق ووصلت إلى سعر تاريخي.

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر سعراً تاريخياً حيث سجل 1020 جنيها للغرام بدون مصنعية.

وبحسب وسائل إعلام مصرية فقد سجلت أسعار الذهب ما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 24

ارتفع سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 24 مسجلا : 1166 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 22

وسجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 22 : 1069 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 21 : 1024 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 18 : 874 جنيها

سعر أونصة الذهب عيار 24

بينما بلغ سعر أوقية الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 36254 جنيها

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم : 8160 جنيه

سعر كيلو الذهب

بينما سجل سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 1,165,714 جنيها

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