مليون درهم من «عبد القادر سنكري وأبناؤه» لـ «فض المنازعات الإيجارية بدبي»

المصدر: دبي - البيان

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تلقى مركز فض المنازعات الإيجارية الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، تبرعاً بقيمة مليون درهم، مقدّمة من مجموعة «عبد القادر سنكري وأبناؤه»، وذلك لصالح «لجنة يد الخير» في مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، بهدف مساعدة الحالات الإنسانية المتضررة من الدعاوى الإيجارية، والأحكام القضائية الصادرة عن المركز.

وتسلم سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، والقاضي عبد القادر موسى، رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، المبلغ من الجهة المتبرعة.

وثمن سلطان بطي بن مجرن هذه الخطوة التي تؤكد على ثقافة العمل الخيري في شهر رمضان الكريم، شهر العطاء والصدقة ومساعدة المحتاجين، حيث يتسابق أفراد المجتمع لنيل رضا الخالق عز وجل؛ وإدخال السرور في قلوب الآخرين عبر مساعدة المحتاجين والمتعسّرين.

وتوجه بن مجرن بالشكر لمجموعة السنكري وجميع المتبرعين، نظير مساعدتهم الأسر المتعثرة وفك كرب الأسر المتعسرة في دفع الإيجارات.

من جهته قال القاضي عبد القادر موسى: «تمثل ثقافة العمل الخيري والإنساني نهجاً راسخاً وممارسة أصيلة في وعي الفرد والمجتمع، حتى باتت ثقافة مجتمعية شاملة، تؤكد يوماً بعد يوم أن لا مستحيل على أرض الإمارات، وأن تحقيق الاستقرار في العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين مهم جداً لاستدامة البيئة العقارية في دبي».

ونوّه موسى إلى أنّ التبرعات المقدمة للجنة يد الخير تجسد قيم التسامح والتكافل المتأصلة في مجتمعنا، والتي قدّمت الكثير للقطاعات الاقتصادية، وأرست نموذجاً عالمياً يحتذى به في العقد الاجتماعي والأخلاقي الرفيع بين قيادتنا الرشيدة وكافة مؤسسات الدولة والأهالي من كل الفئات.

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