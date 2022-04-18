استطلاع «البيان»: إدراج «ديوا» يسهم في زخم التداولات في سوق دبي المالي

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

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كشف استطلاع للرأي، أجراه «البيان الاقتصادي»، أن إدراج سهم «ديوا»، سوف يسهم في استمرار زخم التداولات في سوق دبي المالي، فيما أكد خبراء أن سهم «ديوا» جاذب، وسوف يكون سهماً أساسياً في السوق.

وأظهر الاستطلاع - عبر الموقع الإلكتروني لـ«البيان» - أن 78 % من المشاركين، توقعوا أن يسهم إدراج «ديوا» في استمرار زخم التداولات في سوق دبي المالي، فيما خالفهم الرأي 22 % من المشاركين. واتفق 72.5 % من المشاركين عبر صفحة «البيان» على «تويتر»، على أن إدراج سهم «ديوا»، سوف يسهم في زخم التداولات، ويجعل مؤشر سوق دبي أكثر تنوعاً، فيما خالفهم الرأي 27.5 % من المشاركين في الاستطلاع.

الأرباح مضمونة

وقال الخبير المالي والمحلل الاقتصادي، وضاح الطه - في تعليق على الاستطلاع - من حيث المبدأ، سهم «ديوا» جاذب ورابح ورصين، ودرجة استقرار السهم عالية، ومن المهم الإشارة إلى أن توزيعات الأرباح مضمونة، وهناك التزام على مدى سنوات قادمة. وأوضح أن جاذبية السهم تخلق رغبة وإقبالاً كبيراً على السهم.

وأضاف أن سهم «ديوا» سوف يخلق فارقاً في تداولات سوق دبي المالي. وقال: يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، أن سهم «ديوا» سوف يكون سهماً أساسياً في سوق دبي المالي، وأن هناك العديد من الحقائق يعرفها جميع المراقبين لسوق المال، فهناك 9 مليارات سهم مدرجة في السوق، وهذا عدد كبير من الأسهم، وإن كانت معظمها عند مؤسسات استراتيجية، مشيراً إلى أن تداول عدد كبير من الأسهم بين الأفراد. وأضاف أن سبب الإقبال على سهم «ديوا»، الرغبة في الاستثمار، بالإضافة إلى عملية المضاربة. وتوقع وضاح الطه، أن يؤثر سهم «ديوا» قريباً في مؤشر السوق بشكل إيجابي، مشيراً إلى أن هناك 3 أسهم كبيرة معروفة، تحظى تقريباً بنحو 60 % من وزن مؤشر سوق دبي، ودخول «ديوا»، يجعل الأسهم الكبيرة 4 بدلاً من 3 أسهم معروفة، وكل هذه عوامل إيجابية، تسهم في انتعاش السوق.

فرص جيدة

وأكد محمد علي ياسين، الخبير في الأسواق المالية، أن إدراج سهم «ديوا» في سوق دبي، خطوة ناجحة، بعد فترة توقف ليست قصيرة عن الإصدارات الأولية. وأضاف أن إدراج شركة مثل هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، بقيمتها السوقية الكبيرة، والتداولات التي تابعها المراقبون لأسواق المال في اليوم الأول للإدراج، تثبت نجاح فكرة الإدراج من الأساس، مشيراً إلى أن النجاح الكبير الذي تحقق في الأيام الماضية، يؤكد تميز خطة حكومة دبي، التي أعلنت عنها في نوفمبر الماضي، لإعادة الزخم إلى سوق دبي المالي، عن طريق مثل هذه الإصدارات المهمة. وقال: مع كل إدراج جديد مع الإدراجات التي أعلنت عنها حكومة دبي، سوف نجد أن مثل هذه الأرقام سوف تتحسن وترتفع، مشيراً إلى أن المستثمر يبحث عن فرص جيدة ويغتنمها، مشيراً إلى أن هذه الفرص الواعدة، لم تكن موجودة في سوق دبي المالي خلال السنوات السبع الماضية. وأضاف أن سهم «ديوا»، أصبح له قيمة سوقية كبيرة، وهذا يجعل مؤشر سوق دبي أكثر تنوعاً، كما يسهم في تنويع المحافظ الاستثمارية التي تستثمر في سوق دبي. وأكد أنه مع كل إدراج جديد، سوف يسهم في زيادة أهمية سهم سوق دبي نفسه، لأنها تداولات جديدة، سوف ترفع من إيرادات الشركة المساهمة.

استمرار النشاط

وأكد جمال عجاج في شركة بي إتش كابيتال للخدمات المالية، أن إدراج هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، بكل قيمتها السوقية الكبيرة في سوق دبي، سوف يزيد من السيولة بشكل كبير، ويعزز التداولات، مشيراً إلى أهمية استمرار النشاط على السهم.

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