إماراتي يصمم بطاقات هدايا «أمازون» الإلكترونية لعيد الفطر

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «أمازون» عن تعاونها مع الإماراتي الشاب عبد الله لطفي، لابتكار إصدارين خاصين من أعمال فنية باللونين الأبيض والأسود، مصممة حصرياً لبطاقات هدايا العيد الإلكترونية من «أمازون»، حيث تقدم «أمازون» تشكيلة واسعة وحصرية من بطاقات الهدايا المميزة بأسعار تناسب الجميع عبر الموقع الإلكتروني Amazon.ae/‏‏giftcards أو من خلال تطبيق الهاتف الذكي الخاص بـ«أمازون».

وانطلاقاً من حرصها على تقديم كل ما هو جديد، توفر «أمازون» بطاقات هدايا إلكترونية خاصة تضفي لمسة عصرية على مفهوم «العيدية» التي يتبادلها الأقارب والأصدقاء في العيد. وبإمكان المتسوقين استخدام بطاقات الهدايا الإلكترونية لشراء ودفع ثمن كل ما يحتاجون إليه في العيد والاختيار من بين مجموعة واسعة من ملايين المنتجات المحلية والعالمية ضمن أكثر من 30 فئة تشمل منتجات المنازل والمطبخ والأزياء والإلكترونيات وغيرها الكثير من المنتجات.

وأكد رونالدو مشحور، نائب رئيس «أمازون» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حرص الشركة على طرح كل ما هو جديد بالاستفادة من الأفكار ووجهات النظر التي تقدمها المواهب المبدعة من خلفيات ثقافية متنوعة، التزاماً منها بتعزيز مفهوم الشمولية الثقافية. وأضاف: يسعدنا مشاركة عملائنا سعادتهم واحتفالاتهم بقرب عيد الفطر المبارك والذي يعتبر من أهم المناسبات السنوية لغالبية سكان الدولة، وتعريفهم في نفس الوقت بالمواهب الفريدة التي يمتلكها الإماراتي عبد الله. ويسرنا في «أمازون» أن نحتضن موهبته الفريدة من خلال وضع تصاميمه المبتكرة على بطاقات الهدايا الإلكترونية التي نقدمها هذا العام، لتمكين عملائنا من تقديم العيدية لأحبائهم بطريقة مبتكرة.

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