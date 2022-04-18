الشركات الإماراتية المدرجة الثانية خليجياً في الربحية

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

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احتلت الشركات الإماراتية المدرجة المرتبة الثانية من حيث أكثر الشركات ربحية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، فيما جاءت الشركات السعودية في المركز الأول مدعومة بشكل رئيس بأرباح شركة «أرامكو».

ووفق حسابات «البيان»، استناداً إلى إحصاءات «كامكو إنفست»، ارتفعت الأرباح الصافية للشركات الإماراتية بنسبة 76% لتصل إلى 27.8 مليار دولار (102.11 مليار درهم) في العام الماضي، مقارنة بنحو 15.8 مليار دولار (58 مليار درهم) في 2020، وذلك بفضل التعافي من تداعيات جائحة «كوفيد 19» والانتعاش القوي للاقتصاد الوطني وتخفيف القيود على مستوى العالم وهو ما عزز الأداء القوي لأرباح السنة الماضية.

وارتفع صافي ربح قطاع البنوك العام الماضي، والذي يعد أكبر قطاع على مستوى البورصة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 31.3% ليصل إلى 5.3 مليارات دولار، وسجلت 9 بنوك من أصل 11 بنكاً نمواً في صافي الأرباح، يليه قطاع الاتصالات حيث زاد صافي ربح مجموعة الإمارات للاتصالات بنسبة 4.5% ليصل إلى 2.6 مليار دولار، ويعزى ذلك إلى نمو وتوسع قاعدة مشتركي الاتصالات إلى جانب ارتفاع الإيرادات.

وأشارت «كامكو» إلى أنه بالنسبة للشركات المدرجة في سوق دبي المالي بلغ صافي ربح قطاع البنوك 1.2 مليار دولار في الربع الرابع من العام الماضي، ونجح بنك المشرق في العودة مجدداً لتسجيل أرباح محققاً 200.7 مليون دولار في الربع الرابع، ويعود الفضل في استعادة البنك لأدائه الجيد وتحقيق أرباح إلى نمو صافي إيرادات الفائدة وإيرادات التمويل الإسلامي إلى جانب ارتفاع الرسوم والعمولات. إلا أن بنك الإمارات دبي الوطني أعلن عن تحقيق أكبر صافي ربح في الربع الرابع على مستوى البنوك، بوصول أرباح البنك إلى 547.8 مليون دولار، حيث أدى الأداء التشغيلي القوي للبنك والطلب القوي على تمويل التجزئة إلى زيادة أرباحه.

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