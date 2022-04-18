«جي إف إتش» تشتري مليوناً من أسهمها

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة «جي إف إتش» المالية، في بيان لها، عن شراء ما يعادل مليون سهم من أسهمها (أسهم خزينة) في سوق دبي المالي.

وأوضحت المجموعة أن أسهم الخزينة لديها ارتفعت من 250.06 مليون سهم إلى 251.06 مليون سهم، ما يعادل 6.65% من الأسهم الصادرة، وذلك حتى تاريخ 15 أبريل 2022.

وحسب البيانات المتاحة، كانت مجموعة «جي إف إتش» المالية قد حصلت على موافقة مصرف البحرين المركزي لتمديد فترة شراء أسهمها (أسهم الخزينة) اعتباراً من تاريخ 17 يناير 2022.

وكانت الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 14 أكتوبر 2021، قد وافقت على إعادة شراء أسهم المجموعة بحد أقصى 10% من إجمالي الأسهم الصادرة للمجموعة. من جانب آخر، أعلنت المجموعة عن برنامج جديد لولاء المساهمين «برايم»، حيث يقدم للمساهمين الأوفياء مكافآت وحوافز. ويوفر البرنامج للمساهمين مزايا حصرية تستند إلى أربع مستويات من العضوية.

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