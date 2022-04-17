«آيديا كرات» التابعة لمجموعة اللولو تفتتح فرعها الرابع لـ«أورانج ويلس» في دبي للسيليكون

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة الترفيه التربوي «آيديا كرات»، التابعة لمجموعة اللولو، افتتاح «أورانج ويلس» Orange Wheels، مركز الألعاب الداخلي المبتكر الذي يقدم تجارب تعليمية وترفيهية عالمية المستوى، في واحة دبي للسيليكون. ويعد هذا المركز الثاني لـ«أورانج ويلس» في دبي والرابع على مستوى دولة الإمارات.

وتعد «أورانج ويلس» مركزاً ترفيهياً وتعليمياً متكاملاً للأطفال، الذين تتراوح أعمارهم من 6 أشهر إلى 8 سنوات، ضمن بيئة ديناميكية مبتكرة وإبداعية.

وبهذه المناسبة، قالت «شفاء يوسف علي»، المديرة التنفيذية لشركة «آيديا كرات» للترفيه التربوي: «يمثل افتتاح الفرع الجديد خطوة أخرى نحو توفير عروض الترفيه التربوي للصغار والأطفال أصحاب العقول الفضولية. وتقدم أورانج ويلس، من خلال شعارها العب، اكتشف وابتكر، بيئة آمنة ونظيفة وممتعة تتيح للأطفال الاستمتاع باللعب بحرية واكتشاف الأنشطة الغامرة لدينا».

وأضافت: «يهدف المفهوم الثوري الذي نطرحه إلى تعزيز النمو الكامل للصغار من خلال سلسلة من الأنشطة كالألعاب والموسيقى والرقص والفنون والحرف. وينصب تركيزنا على توفير مساحة محفزة للأطفال تساعدهم على اكتشاف قدراتهم الإبداعية في أجواء مفعمة بالمرح».

وتسعى «أورانج ويلس» لتوفير تجارب لا تسنى للأطفال وأسرهم إذ تضم العديد من المناطق الترفيهية المزودة هياكل للألعاب، والتي تتنوع ما بين استوديو الفنون والحرف وصالة الأطفال الصغار ومحطات الطهي التفاعلية ومنطقة الألعاب المائية الخارجية. وتم تصميم برامج أنشطة «أورانج ويلس» لدعم النمو البدني والتطور العقلي للطفل، وتشجيع التميز وتعزيز خيارات الترفيه في بيئة آمنة بالكامل. ويقدم مركز اللعب أيضاً مجموعة واسعة من الأنشطة الحسية المحفزة.

وأضافت «شفاء»: «يضم مركز اللعب أيضاً قاعة للحفلات الخاصة تتيح لضيوفنا اختيار المواضيع والباقات المفضلة لديهم إذ يتمتع فريق عملنا بخبرة في تخطيط واستضافة حفلات أعياد الميلاد، وفق أساليب مبتكرة وباقات مرنة. ونسعى إلى جعل الحفلات الخاصة بالأطفال تجربة مفعمة بالمرح والذكريات الرائعة. وتعد أورانج ويلس وجهة مثالية للأطفال لتعزيز ثقتهم بأنفسهم والتعبير عن خصوصياتهم الفردية. كما يضم المركز مقهى يتيح للعائلات الالتقاء والاستمتاع بالعديد من الأنشطة المتميزة».

ويوفر «أورانج ويلس» مساحة للأطفال للتعبير عن مواهبهم بطريقتهم الخاصة، كما يشجعهم على اللعب والتعلم في بيئة محفزة تحت إشراف مدربين متمرسين من مختلف أنحاء العالم.

وتعد «آيديا كرات» للترفيه التربوي، التي أسست في عام 2015، من بنات أفكار «شفاء يوسف علي». ومن خلال علاماتها التجارية المتخصصة في الترفيه التربوي وهي «أورانج ويلس» و«أورانج هاب» و«حضانة أورانج سيدس»، توفر «آيديا كرات» تجارب لا تضاهى عبر مراكز ترفيهية عائلية داخلية مجهزة بأحدث التقنيات وأدوات التعلّم الحسي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتتمثل رؤية «آيديا كرات» بتحقيق التميز وإرساء معايير جديدة على صعيد قطاع الترفيه التربوي العالمي والتعلم المبكر.

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