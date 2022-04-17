عروض رمضان ترفع عوائد المطاعم 30% مع تخفيف القيود

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

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تشهد المطاعم العاملة في الدولة إقبالاً ملحوظاً منذ الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك، وسط زيادة في الطلب على عروض وحسومات الإفطار والسحور، وهو ما عزز إيراداتها وعوائدها بنسبة تزيد على 30%.

وقال مديرون في مطاعم ومسؤولو الأغذية والمشروبات في مطاعم فندقية لـــــ «البيان الاقتصادي»، إن هناك طلباً جيداً على المطاعم منذ بداية شهر رمضان، مشيرين إلى وجود منافسة كبيرة في تقديم خدمات توصيل الطعام إلى المنزل في خطوة تستهدف تعزيز وزيادة الإيرادات خصوصاً للأسر الراغبة في قضاء أوقات الإفطار والسحور في المنزل والاستمتاع بالخصومات عند الطلب عبر الإنترنت.

تخفيف الإجراءات

توقع محمود حرب، المدير الإداري لسلسلة مطاعم ملك الطاووق في دولة الإمارات، نمو قطاع إيرادات وعوائد المطاعم خلال شهر رمضان بنسبة تزيد على 30% وذلك بفضل تخفيف الإجراءات الاحترازية، مؤكداً أن عودة الأنشطة الاقتصادية والفعاليات الترفيهية بشكل كامل، سيساهم في زيادة إقبال الزوار إلى المطاعم خلال فترة الإفطار والسحور.

وأضاف حرب أن سلسلة مطاعم ملك الطاووق بفروعها السبعة المنتشرة في دبي وأبوظبي أطلقت عروضاً خاصة بأسعار مغرية خلال شهر رمضان من شأنها أن تجذب مختلف الفئات وخاصة العائلات، متوقعاً زيادة في خدمات التوصيل والطلب أونلاين بنسبة 30% خلال شهر رمضان، مع لجوء عدد كبير من المطاعم إلى تقديم عروض وخصومات مغرية عند الطلب عبر الإنترنت.

عوائد مجزية

من جانبه، قال عبد الله عبد المنعم، مدير الأغذية والمشروبات بفندق رمادا داون تاون أبوظبي، إن هناك إقبالاً كبيراً على مطاعم الفندق منذ بداية شهر رمضان وهو ما نتوقع معه زيادة في الإيرادات والعوائد بنسبة كبيرة، مشيراً إلى أن الكثير من العائلات تسعى إلى اغتنام الفرص المتاحة خلال رمضان مع توافر عروض وخصومات تشمل وجبات الإفطار والسحور.

وأضاف عبد المنعم أن أحد الأسباب الرئيسية وراء زيادة الإقبال على المطاعم الفندقية يرجع إلى تخفيف القيود والإجراءات الاحترازية، متوقعاً استمرار حالة النشط والزخم حتي نهاية شهر رمضان على أن نشهد نشاطاً أكبر وأقوى خلال عيد الفطر المبارك.

إقبال كبير

وقال ستيفانو بيزيني، مدير العمليات لدى كويا الشرق الأوسط، إن شهر رمضان هو أحد مواسم الذروة، حيث نشهد إقبالاً كبيراً من السياح والمقيمين، كذلك فإن شهر أبريل يشهد حالة من الزخم، حيث نشهد الكثير من العائلات اختارت كويا أبوظبي وكويا دبي خلال عطلة عيد الفصح.

وأضاف ستيفانو أن المطعم كشف النقاب عن قائمة إفطار خاصة احتفاء بشهر رمضان، حيث تضم نكهات ومذاقات البيرو، حيث ستتوفر قائمة الإفطار الخاصة طوال شهر رمضان المستوحاة من عبق الصحراء.

وجهات دبي

من ناحية أخرى، تقدم أبرز الوجهات والمزارات السياحية في دبي مجموعة متنوعة من التجارب والعروض خلال شهر رمضان، حيث تشهد الوجهات حالة من النشاط مدعومة بتزايد إقبال الزوار على العروض والحسومات، والتي أسهمت بشكل كبير في زيادة المبيعات لتعود إلى مستويات ما قبل أزمة جائحة «كوفيد 19».

جلف كورت

ويقدم «كافيه ديليس» في فندق «جلف كورت- بيزنس باي» المطل على قناة دبي المائية، تشكيلة واسعة من الأطباق الشرق أوسطية التقليدية والآسيوية في شهر رمضان، مع محطات طهي حيّ، إلى جانب تشكيلة فريدة من العصائر والكوكتيل، والمشاوي، وأنواع مختلفة من القهوة والحلويات العربية، وموسيقى عربية على الإفطار مع عازف العود.

إيوان

كشف مطعم إيوان الواقع في فندق بالاس وسط مدينة جميرا عن إطلاق باقةٍ من العروض احتفاءً بشهر رمضان، حيث يستقبل ضيوفه ويقدّم لهم تجربةً رمضانية مع بوفيه الإفطار والسحور الذي يضمّ باقةً من الأطعمة العربية.

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