35 % نمو العضوية الجديدة في غرفة عجمان خلال 2021

المصدر: عجمان - البيان

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بلغت نسبة نمو العضوية الجديدة في غرفة عجمان 35%، في العام الماضي 2021 مقارنة بعام 2020، إذ بلغ عدد الأعضاء الجدد 7,704 أعضاء في 2021؛ مقارنة بـ5,723 عضواً في عام 2020، وبلغ عدد الرخص التجارية الجديدة للعام المنصرم 4238 عضوية و2534 عضوية مهنية و131 عضوية صناعية.

وأكد محمد علي الجناحي المدير العام لغرفة تجارة وصناعة عجمان بالإنابة، أن غرفة عجمان حققت قفزة نوعية في زيادة أعضائها الجدد من المنشآت في عام 2021، لتعكس هذه الزيادة جهود الغرفة في الترويج لمقومات عجمان الاقتصادية والفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات وتعزيز العلاقات الدولية لجذب مستثمرين جدد وتكثيف التواصل المباشر من الوفود الاقتصادية.

وذكر أن غرفة عجمان شهدت نمواً في إجمالي الأعضاء المسجلين في عام 2021 إذ بلغ إجمالي الأعضاء 38,580 عضواً مقارنة بـ36 ألفاً في عام 2020 بمعدل نمو وصل إلى 7%.

مشيراً إلى تصدر الرخص التجارية في عام 2021 بإجمالي 21077 عضوية تلتها العضوية المهنية بإجمالي 14926 ثم العضوية الصناعية بإجمالي 1149 عضوية.

وأثنى المدير العام لغرفة عجمان بالإنابة على ما حققته الغرفة في مشاركتها في معرض إكسبو 2020 دبي ودور تلك المشاركة في زيادة أعداد العضوية الجديدة في غرفة عجمان، ولا سيما أن المعرض وفر منصة عالمية التقت فيها غرفة عجمان الوفود الاقتصادية من دول العالم لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والسياحية والصحية والتعليمية والخدمية وغيرها من القطاعات وفرص فتح أسواق جديدة وشراكات مستقبلية بين أصحاب الأعمال من عجمان ودول العالم، فعززت غرفة عجمان علاقتها الاقتصادية بدول العالم عبر 127 اجتماعاً مشتركاً، ونظمت لأعضائها من الشركات والمصانع 149 مشاركة في الفعاليات الاقتصادية في إكسبو.

وأوضح أن غرفة عجمان بمتابعة مجلس الإدارة حريصة على تقديم خدمات تتميز بسرعة الإنجاز وتوفير أعلى مستويات الجودة والمرونة في خدمة عملائها بما يواكب تطلعاتهم، مشيداً بجهود الغرفة المتمثلة بالتواصل المباشر مع أعضائها وتكثيف الزيارات الميدانية لرصد آراء واقتراحات أصحاب الأعمال والتعرف إلى اهتماماتهم في الوصول لأسواق جديدة والمشاركة في المعارض الداخلية والخارجية بالإضافة إلى تزويدهم خدمات الغرفة ومزايا العضوية.

وأضاف المدير العام لغرفة عجمان بالإنابة، «تعزز غرفة عجمان تواصلها المباشر من خلال استقبال الوفود الدبلوماسية والاقتصادية وممثلي مراكز الأعمال المختلفة وكذلك تنظيم الزيارات الخارجية بما يسهم في زيادة التعاون الاقتصادي القائم بين غرفة عجمان ومختلف الدول والمدن في العالم بهدف فتح أسواق تجارية لسلع ومنتجات الإمارة وزيادة الشركات بين أصحاب الأعمال ونظرائهم من الخارج».

وأكد محمد الجناحي أن غرفة عجمان تسعى إلى توفير بيئة أعمال جاذبة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية ومنها «تعزيز استدامة ونمو مجتمع الأعمال، واستشراف وصناعة مستقبل الأعمال وتعزيز ممكنات التنافسية والريادة» الأمر الذي ينعكس على نمو أعمال أعضائها من المنشآت واستدامة أنشطتهم.

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