مجموعة بن حم تتعاون مع «تي. جي. سي. سي» في مشروع استثماري بالمغرب

المصدر: الرباط - البيان

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أعلنت مجموعة بن حم عن توقيع اتفاقية تفاهم مع شركة «تي. جي. سي. سي» المغربية، وذلك في مشروعها الاستثماري في العاصمة المغربية الرباط، والذي تم إطلاقه قبل عام ويضم مركزاً تجارياً وفندقاً من فئة 5 نجوم.

وحضر توقيع الاتفاقية الشيخ أحمد بن مسلم بن حم المدير التنفيذي لمجموعة بن حم، والمهندس محمد بوزوبع الرئيس والمدير العام لمجموعة «تي. جي. سي. سي» الرائدة في مجال تنفيذ وتطوير المشاريع الإنشائية والسياحية في المغرب والوطن العربي.

ومنذ بداياتها في سنة 1991، تطورت شركة «تي. جي. سي. سي» على وقع مشاريع مبتكرة على المستوى الدولي. هكذا شيدت العديد من مشاريع البنيات التحتية كالمطارات، ومحطات القطار، والملاعب الرياضية، والأبراج والعمارات الإدارية والسكنية، والمنتجعات السياحية.

وتعد الشركة المغربية واحدة من أبرز الشركات في مجال التطوير العقاري في الوطن العربي وذات سمعة طيبة في حسن إدارة وتسليم المشاريع التي تشرف عليها، وللشركة باع طويل في أعمال التصميم والتنفيذ وإنشاء المشاريع العقارية والترفيهية الضخمة في المغرب خاصة والوطن العربي والعالم بشكل عام.

وبهذه المناسبة قال الشيخ أحمد بن مسلم بن حم إن تعاون مع المجموعة الرائدة في إنشاء المشاريع الكبرى «تي. جي.سي.سي» يأتي في إطار الدينامية الجديدة التي تشهدها العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وأخيه محمد السادس ملك المملكة المغربية، ومتابعة كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مشيداً بالإصلاحات الرائدة التي أطلقها الملك محمد السادس، والتي جعلت من المغرب وجهة مفضلة للاستثمارات الإماراتية، وبيئة آمنة ومثالية نجحت في استقطاب العديد من الشركات الإماراتية، وعلى رأسها مجموعة بن حم التي تتطلع بفضل توجيهات القيادة الرشيدة لتنويع استثماراتها في المستقبل لتشمل قطاعات ومناطق أخرى بما ينعكس إيجاباً على المسيرة التنموية للمملكة.

وبدوره قال المهندس محمد بوزوبع إننا نفخر في شراكاتنا مع مجموعة بن حم لتنفيذ هذا المشروع الذي سيكون له دور كبير في دعم الاقتصاد المغربي، ويشكل رافداً مهماً للمرافق الترفيهية والتجارية والسياحية الموجودة في الرباط، وإن هناك تطلعاً لإنجاح هذه التجربة حتى يتسنى إطلاق مشاريع أخرى في المستقبل انسجاماً مع توجهات الشيخ مسلم بن حم العامري رئيس مجلس الإدارة المجموعة الذي يعطي الأولوية للاستثمار في المملكة المغربية للمساهمة في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق قيمة مضافة في الاقتصاد المغربي.

وتجدر الإشارة أن المشروع يتكون من مركز تجاري كبير، ويضم أفخم الماركات العالمية بمساحة تقدر بـ 22 ألف متر مربع ومجهز بأحدث التقنيات والمرافق العامة، وكذلك توفير نحو 1000 موقف سيارة على 3 طوابق تحت الأرض، كما يتصل المركز التجاري بفندق من فئة 5 نجوم الذي سيشيد وفق أفضل المعايير العالمية ويضم 201 غرفة وجناح، بالإضافة إلى قاعة احتفالات رئيسية تتسع لـ 500 شخص وقاعات اجتماعات ومؤتمرات تتسع إلى نحو 400 شخص، كما يضم الفندق 5 مطاعم عالمية ونادياً صحياً وسبا ضمن أرقى المستويات وحديقة داخلية ومسبحاً.

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