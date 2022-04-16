شراكة ين «روبي» و«هوكا بليس» للتوسع بافتتاح 5 فروع في دبي

المصدر: دبي - البيان

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تشهد دبي توسعات جديدة بافتتاح 5 فروع «هوكا بليس - روبي» بعد الإعلان عن الشراكة بين شركة «روبي شغف اللحوم» وشركة «هوكا بليس»، صاحبة أكبر امتياز لمقاهي الشيشة (الأرجيلة) في العالم، وسيتم الافتتاح في غضون 18-24 شهراً في أنحاء دبي، ومن ضمنها داون تاون، وبوليفارد، ودبي مول، وفقاً لكيريل ميخائيلوف مؤسس علامة روبي.

وأثبتت شركة «هوكا بليس» وبجدارة واضحة مكانتها العالمية، مع أكثر من 180 صالة منتشرة في أنحاء العالم، وشركات ممثلة لها في أكثر من 20 دولة.

وأضيفت العلامات التجارية مثل هايب وسموك إنجل إلى قائمة العلامة الرائدة «هوكا بليس»، وكذلك إلى سوقها، الذي يعتبر أكبر سلسلة لمتاجر الشيشة، ومن ضمنها المحل الشهير في دبي. وتحت مظلة العلامة التجارية جون كاليانو، يجري تنظيم فعاليات مثل مهرجانات الشيشة، وتخفيضات أعياد الميلاد، وجوائز جون كاليانو، الحدث الأكثر شهرة الذي يقام نهاية كل عام، وهو بمثابة حفل جوائز الأوسكار الحقيقي للنرجيلة، الذي انطلق لأول مرة في عام 2016.

وتتميز قائمة مطعم روبي بالشغف الكبير والموهبة الفذة التي يتمتع بها فريق العمل في روبي، حيث يقوم الطهاة في المطبخ المفتوح وعلى أرضية المطعم، بعرض إبداعاتهم وابتكاراتهم على مرأى من جميع الزبائن، حيث يتم تحضير مجموعة متنوعة من شرائح اللحم والكباب ولحم الضأن، وغيرها من أصناف اللحوم الأخرى على الفحم، وبعد استوائها، يتم تقطيعها أمام رواد المطعم، إضافة إلى المقبلات الشهية المستوحاة من الطريقة العثمانية والحلويات اللذيذة، في مكان سيجمع أشهى أصناف الطعام مع الشيشة تحت اسم مقهى ومطعم «هوكا بليس- روبي».

وقال ميخائيلوف إن اختيار مطعم روبي شريكاً لهذه السلسلة العالمية الشهيرة بعد فترة وجيزة من افتتاحه في فبراير 2022، يعتبر دليلاً واضحاً على الاسم العريق لمطعم روبي المرادف للأصالة والجودة، والذي يعد أول مطعم تركي يقدم أشهى أطباق اللحوم.

وأضاف: «في هذه المرحلة المبكرة التي تلي افتتاح مطعم روبي، نهدف بالفعل إلى نقل روبي إلى المستوى التالي من التميز من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية. يسرنا التعاون مع أنتوني رجل الأعمال المتمرس، ونحن متحمسون لتقديم رؤيتنا المشتركة وتعزيز تجربة تناول الشيشة مع هذا المفهوم الجديد».

من جانبه، أكد لانتوني كرو مؤسس «هوكا بليس»، أن الوقت مثالي الآن لطرح هذا المفهوم العالمي في المنطقة. وتابع: «يسعدنا الشراكة مع روبي لطرح مفهوم «هوكا بليس» في المنطقة، حيث تحمسنا لهذه الخطوة على الفور، مع الأخذ بالاعتبار أننا نتشارك نفس الشغف بتزويد الضيوف بتجربة فريدة من نوعها في أجواء مفتوحة ومريحة. ويدرك فريق عمل روبي جيداً احتياجات الزبائن في المنطقة، وتسهم شهرتنا العالمية وتجربتنا الرائدة التي تجعل منا نموذجاً يحتذى في إبرام شراكة ناجحة بامتياز».

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