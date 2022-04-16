«ميوز» يرفع تجربة التسوق لأعضائه في دبي بعروض وجوائز مذهلة

المصدر: دبي- البيان

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أعلن برنامج الولاء ميوز الذي تقدمه مجموعة شلهوب المحلية للبيع بالتجزئة عرضاً استثنائياً لرفع تجربة التسوق لأعضائه من خلال علاماته التجارية في شهر رمضان الكريم. بالإضافة لذلك، سيربح فائز واحد محظوظ مع من يختاره رحلة رائعة إلى باريس في يوليو.

ويركز ميوز، على الاحتفاء بالفردية بينما يشجع كل شخص على إظهار امتنانه للأشخاص المميزين في حياته، من الأصدقاء، أو العائلة أو الأشخاص المحيطين به. يركز رمضان على تجميع الأصدقاء والعائلة معاً، وهذا ما فعله أيضاً برنامج الولاء ميوز. نظم ميوز، الذي يجمع عائلته الثمينة من بيوت الأزياء، والعلامات التجارية الخاصة بالتجميل وأسلوب الحياة، عروضاً فريدة تعد الأعضاء بتجربة تسوق رائعة، مقدمةً عدداً كبيراً من الجوائز. يُعرف ميوز بشراكاته المتنوعة والمميزة مع علامات تجارية عالية المستوى تشمل «رالف لوران»، و«دولتشي آند غابانا»، و«فرساتشي»، و«واي إس إل بيوتي»، و«نارس» و«شواروفسكي». خلال عرض رمضان، سواء اختار العضو التسوق أون لاين أو في المتجر، سينال فرصة ربح عشرة أضعاف نقاط المكافآت خلال شهر رمضان. يمكن استخدام هذه النقاط للحصول على الكثير من المزايا الموجودة على تطبيق «ميوز»، أو لشراء منتجات محبوبة من العلامات التجارية المختلفة، ومع المزيد من النقاط المتراكمة، يستطيع العميل الوصول إلى المزيد من المزايا والمنتجات.

سينال أعضاء ميوز، خلال الفترة الحالية وحتى 2 مايو 2022 (عندما يخططون لمشترياتهم بشكل منظم) فرصة ربح ثلاثة أضعاف النقاط على عملية الشراء الأولى، وخمسة أضعاف على العملية الثانية وعشرة أضعاف استثنائية على العملية الثالثة. مما يعني أن العضو إذا خطط لعملية شراء كبيرة في رمضان أو العيد كعملية ثالثة، قد تكون حقيبة «ميس سيشيلي» من «دولتشي آند غابانا» على سبيل المثال أو زوج من أحذية «أمينة معادي» المذهلة من «ليفل شوز»، فإن النقاط المتراكمة قد تصبح هائلة. العرض متاح لكل أعضاء «ميوز» الحاليين الذين قاموا بتحميل التطبيق بالفعل، بالإضافة لهؤلاء الذين ينضمون إلى «ميوز»، ولا يتطلب إنفاق حد أدنى على علامات ميوز التجارية الملهمة الرائعة التي يبلغ عددها أكثر من 50 علامة تجارية.

على سبيل المثال لا الحصر، تضم مجموعة العلامات التجارية ماركات الملابس: «ستيلا ماكرتني»، و«مايكل كروس»، و«أكوازورا»، و«كنزو» و«كارل لاجرفلد»، وماركات مستحضرات التجميل والعناية الشخصية: «بوبي براون»، و«إلميس»، و«لوكسيتان» و«مولتون براون»، وأيضاً ماركات شلهوب المحلية الفاخرة: «ليفل شوز»، و«تريانو»، و«فيسيز» و«تاناغرا». يمكن القيام بالشراء من متاجر متعددة من ماركات ميوز أو عدة مرات من ماركتك المفضلة، بمعنى أن بإمكانك الحصول على أكبر استفادة من هذا العرض الخاص عند شراء الأزياء، ومستحضرات التجميل وحتى مستلزمات المنزل. هذا العرض متاح في الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية والكويت.

سينال كل أعضاء ميوز الذين يتسوقون في هذا الموسم فرصة الاشتراك في مسابقة العمر التي يقدمها ميوز، حيث يربح الفائز المحظوظ والشخص الذي يختاره رحلة باريسية رائعة، مدفوعة الأجر بالكامل مليئة باللحظات المميزة.

جوائز مذهلة

• إقامة 3 ليال، 4 أيام في فندق «بلازا أتينيه» العالمي المشهور

• تذاكر طيران فئة رجال الأعمال من وإلى باريس، لك ولمن تختاره معك

• رحلة باريس وفرساي بواسطة الهيلوكوبتر

• تجربة تذوق خاصة لمشروبات ونبيذ «مويت هنسي» الرائع

• عشاء مميز في مطعم «لاتور دارجون»، الذي كان ملهماً لفيلم «راتاتويل» الشهير

• جولة مميزة في منزل «كارل لاجرفلد»

• جولة مميزة في متحف «باكارات»

• فرصة صنع عطرك الخاص مع «إكس-نيلو» في متجره الرئيسي في باريس

ستتاح الجائزة المذهلة للأعضاء في أنحاء الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية والكويت ومع زيادة تسوقك خلال شهر رمضان المبارك، يزيد عدد مرات دخولك المسابقة، مما يعطيك أفضل فرصة لربح هذه الجائزة الخيالية.

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