«شرمب نيشن» السعودية تتوسع في الإمارات باستثمارت 10 ملايين درهم

المصدر: دبي - البيان

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كشفت سلسلة مطاعم شرمب نيشن للمأكولات البحرية في المملكة العربية السعودية عن خطتها للاستثمار في الإمارات العربية المتحدة بقيمة قدرها 10 ملايين درهم إماراتي، كجزء من خطتها التوسعية الإقليمية.

وبهدف تعزيز محفظتها في المملكة العربية السعودية والتوسع في جميع أنحاء الشرق الأوسط، تعمل سلسلة شرمب نيشن حالياً على الاستثمار في الإمارات العربية المتحدة والبحرين وسلطنة عُمان وقطر والأردن ومصر، بالإضافة إلى فرعين في أبها والطائف في المملكة العربية السعودية سيضافان إلى فروعها الـ18 الحالية.

وتعليقاً على التوسع في سلسلة مطاعم المأكولات البحرية، قال محمد بلال أبوالعز، الرئيس التنفيذي لشركة شرمب نيشن: «يسعدنا توسيع محفظتنا إلى الإمارات العربية المتحدة ودول أخرى في الشرق الأوسط كجزء من خطتنا التوسعية. ونعتقد أن دولة الإمارات العربية المتحدة توفر إحدى أفضل البيئات الاقتصادية وأكثرها ديناميكية، حيث سنكون قادرين على الازدهار وفتح المزيد من الفروع خلال السنوات القليلة المقبلة».

وأضاف أبوالعز: «بصفتنا سلسلة مطاعم مأكولات بحرية سريعة النمو في المنطقة، تكمن القوة الرئيسية وراء نجاحنا في موظفينا الخبراء والشغوفين الذين يسعون باستمرار لتزويد عملائنا بأطباق المأكولات البحرية الطازجة واللذيذة مع ضمان تجارب استثنائية لا تُضاهى».

تتخصّص سلسلة شرمب نيشن السعودية في وصفات المأكولات البحرية، حاملةً شعار «من أعماق البحار»، وتقدم أطباق المأكولات البحرية المستوحاة من عدد من المطابخ العالمية، بما في ذلك الفرنسية والإسبانية والغرب أفريقية والأمريكية.

هذا وتعتمد سلسلة مطاعم المأكولات البحرية الصاعدة هذه مفهوم المطبخ المفتوح، وتقدم المأكولات البحرية الطازجة وعالية الجودة مع ضمان تجربة عملاء مميزة تضمن الرضا والسعادة. وتسعى سلسلة شرمب نيشن أيضاً إلى ضمان مكانتها كشركة مشهود لها دولياً وسلسلة مطاعم ناجحة تعمل في جميع أنحاء العالم.

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