المصدر: دبي ــ البيان

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وافقت الجمعية العمومية لشركة «ألفا ظبي القابضة» على عدم توزيع أرباح عن العام الماضي.

يعقد مجلس إدارة «بنك أبوظبي الأول» اجتماعاً عبر الإنترنت في 27 أبريل للنظر في اعتماد البيانات المالية للربع الأول من العام الجاري.

تعقد شركة «الشارقة للتأمين» اجتماع الجمعية العمومية في 21 أبريل للنظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 8% من رأس المال بإجمالي 11 مليون درهم وتوزيع أسهم منحة بقيمة 12.5 مليون درهم بنسبة 9.09% لزيادة رأس مال الشركة ليصبح 150 مليون درهم وذلك عن العام الماضي.

أعلنت «جي اف اتش» شراء ما يعادل 2.12 مليون سهم من أسهمها في بورصة البحرين وسوق دبي المالي وبورصة الكويت لترتفع أسهم الخزينة إلى 250 مليون سهم ما يعادل 6.62% من الأسهم الصادرة.

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