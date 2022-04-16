«إن فور إكس غلوبال» تطلق منظومة دفع بالعملات المشفرة

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت «إن فور إكس غلوبال»، الشركة العالمية لحلول تكنولوجيا العملات الرقمية المشفرة، حلاً للدفع باستخدام العملات الرقمية يهدف إلى تعزيز الاقتصاد المالي للشركات في جميع أنحاء العالم، ويشكل أول منصة دفع باستخدام العملات الرقمية تنطلق من منطقة الشرق الأوسط.

وتعمل منصة الدفع المتكاملة من «إن فور إكس غلوبال» على الارتقاء بأعمال الشركات من خلال إضافة العملات الرقمية إلى خيارات الدفع المعتمدة لديها، متيحةً للشركات مراقبة عملياتها في الزمن الحقيقي ضمن مُختلف قنوات المبيعات، سواء كانت تعتمد على مواقع التجارة الإلكترونية مثل «ووكوميرس» و«شوبيفاي» و«ماجينتو»، أو نقاط البيع (POS).

وقال علاء البطاينة، مدير عام شركة «إن فور إكس»: إيماناً منا بدور العملات الرقمية في بناء مستقبل الأعمال، نسعى من خلال هذا المشروع إلى تعزيز دورنا في تطور ونمو العملات الرقمية في الدولة، والإسهام في بناء اقتصاد المستقبل.

وتؤكد شركتنا بهذه الخطوة إمكانياتها المتقدمة، والتزامها بتسريع تبني العملات الرقمية في العالم العربي. تمثل هذه المنصة منظومة دفعٍ وبوابةً للعملات الرقمية، تمتاز بسرعتها وأمانها وسهولة استخدامها. وبدأت الشركات بإدراك ميزات العملات الرقمية كوسيلة دفع بديلة نظراً لتنامي استخدام هذه العملات وتنوعها، واتساع الإقبال عليها وزيادة المعرفة حولها.

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