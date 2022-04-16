«آي ديلز»: دبي أرض خصبة للابتكار

المصدر: دبي - البيان

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أكد جاد طبيلي المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة «آي ديلز» أهمية الاستراتيجيات والمبادرات التي توفرها حكومة دبي لتشجيع تأسيس الشركات المبتكرة ونموها، مشدداً أنه في ظل ما تقدمه دبي لرواد الأعمال فهي تعد بالفعل أرضاً خصبة للابتكار.

وأضاف في تصريحات لـ«البيان» إن «آي ديلز» نموذج أعمال محلي يخدم عملاء من أكثر من 120 دولة في جميع أنحاء العالم. وتلقت المنصة، منذ انطلاقها في عام 2017، دعماً كبيراً من مؤسسات دبي المختلفة، لافتاً في هذا السياق إلى الشراكة الحصرية مع دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي. وقال: تضمن هذه الشراكة حصولنا على حقوق حصرية لإدارة الجائزة الكبرى للعديد من المهرجانات المشهورة، مثل مهرجان دبي للتسوق ومهرجان مفاجآت صيف دبي ومناسبات تتضمن العيد في دبي واليوم الوطني وغيرها، إذ يتم إطلاق أكبر عدد ممكن من السحوب الرقمية في المهرجانات التي يتضمنها برنامج فعاليات قطاع التجزئة في دبي.

جوائز

وقال: اختتمنا أخيراً الدورة الـ27 من مهرجان دبي للتسوق، التي قدمنا فيها جوائز تجاوزت قيمتها الإجمالية 7 ملايين درهم، مشيراً إلى أن آي ديلز منصة رقمية يسهل الوصول إليها من جميع أنحاء العالم، وهي تتمتع بالقدرة على تنظيم حملات جوائز ضخمة، وتواصل دورها في ترسيخ مكانة دبي وجهة مثالية لتحقيق الأحلام.

وأضاف: ما زلنا بانتظار السحب لمعرفة الفائز بالجائزة الكبرى لمهرجان دبي للتسوق، وهي شقة فخمة بقيمة 1.7 مليون درهم، وهناك جائزة العيد الكبرى التي تبلغ 500 ألف درهم نقداً، كما سيتم إطلاق السحب الكبير على سيارات مرسيدس خلال عيد الفطر، وسيستمر طوال فصل الصيف. وتسهم بذلك منصة آي ديلز في تحقيق الأحلام إذ تقدم 5 فئات للجوائز، وتتيح الفوز بالعديد من الجوائز القيّمة، وأسهمت منذ عام 2017، في تحقيق أحلام ما يزيد على 2500 شخص من جميع أنحاء العالم، بمعدل يتراوح بين 20 و30 رابحاً كل أسبوع. وتجاوز إجمالي قيمة الجوائز الممنوحة حتى اليوم 85 مليون درهم.

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