«جمعة الماجد القابضة» تسرع استراتيجيتها السحابية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تكثف مجموعة «جمعة الماجد القابضة» جهودها لتسريع استراتيجيتها السحابية. وتستهلك المجموعة، بعد أعوام من النمو والحجم المتزايد للبيانات، العديد من الموارد لإدارة البنية التحتية لمختلف مخدمات المراسلة وصيانتها ضمن مركز البيانات التابع لها.

وتعتمد المجموعة حل مايكروسوفت أوفيس 365 في السحابة لتجاوز هذا التحدي، من خلال خفض بصمتها في أماكن العمل وتسريع وصولها إلى السوق. وتوفر كومفولت، الشركة العالمية لإدارة وأرشفة البيانات المؤسسية والسحابة، حلول ميتاليك أوفيس 365 للنسخ الاحتياطي للمجموعة.

وقال فادي الزبدة، قائد فريق إدارة النظام لدى جمعة الماجد القابضة: يتصدّر توفير خدمات جديدة قائمة أولوياتنا لدعم مختلف الشركات في مجموعتنا، ويمكننا أن نستفيد من حلول كومفولت وميتاليك للتركيز على الابتكار وتوفير قيمة أكبر لأعمالنا دون استهلاك مزيدٍ من الموارد. نشهد نمواً متزايداً لرسائل البريد الإلكتروني ضمن شرائح بحجم 15 تيرا بايت. ونستفيد من ميتاليك أوفيس 365 باك أب لإجراء النسخ الاحتياطي لجميع رسائل البريد الإلكتروني واستعادتها في أي وقت .

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