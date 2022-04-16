افتتاح «ميزون دنتير» في «غيت آفينيو» بمركز دبي المالي

المصدر: دبي- البيان

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تم افتتاح «ميزون دنتير»، أوّل متجر متخصص في العناية بصحة الفم والأسنان والرفاهية الصحيّة في الإمارات في «غيت آفينيو» بمركز دبي المالي العالمي. ويُعد متجر «ميزون دنتير» موطنًا لمجموعة من أفضل المنتجات الفاخرة للعناية بالفم والأسنان والمكملات الغذائية عالية الجودة.

ويقدم ميزون دنتير منتجات Curaprox و Swiss Smile الاحترافية للعناية بالأسنان التي صنعت في سويسرا و dentaid في أسبانيا و Gengigel في إيطاليا، بينما يتم تحضير مكملات Biogena في النمسا بطريقة طبيعية بدون مواد حافظة.

وهناك معجون أسنان من الذهب والألماس حيث يحتوي جل الأسنان الفاخر Swiss smile d’Ore على جزيئات الذهب النقي، وله خصائص مضادّة للالتهابات تدعم صحة الأسنان بشكل فعّال. ويمكن استخدامها بشكل مثالي مع فرشاة أسنان مطلية بالذهب بشعيرات ناعمة تثبت أنها الرفيق المثالي لجعل العناية اليومية بالفم تجربة رائعة برفاهية وأعلى جودة للاهتمام بصحة الأسنان. ويحتوي معجون الأسنان Diamond Glow على قيراط واحد من الماس من أفضل الجزيئات وهو مثالي لتبييض الأسنان والحفاظ على بياضها.

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