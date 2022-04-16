أديب أحمد من «لولو المالية» عضو بمجلس المستثمرين

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن مجلس إدارة مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج ترشيح أديب أحمد، المدير الإداري لمجموعة «لولو المالية القابضة» التي يقع مقرها في أبوظبي عضواً مستقلاً في مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج.

يخضع مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج الذي أسس عام 2009 لإشراف وزارة الاقتصاد ويترأس مجلس إدارته معالي عبدالله بن طوق المرّي وزير الاقتصاد. وتتمثل رؤية المجلس بالعمل حلقة وصل بين المستثمرين الإماراتيين في الخارج والحكومة سعياً لتعزيز تنافسية الاستثمارات الإماراتية في الخارج والتغلب على أي تحديات في هذا الصعيد. وقال أديب أحمد: يشرفني اختياري لأداء دور محوري في التنمية الاقتصادية على مستوى دولة الإمارات، التي أثبتت قدرتها الاستثنائية على الثبات في وجه التحديات واتبعت نهجاً إدارياً مبتكراً أثناء فترة جائحة كورونا، ومن ثم ستساعدنا التصوّرات والآفاق الجديدة على تعزيز التطلعات الاستثمارية للدولة في الخارج. وبصفتي مقيماً يعتز بإقامته في الإمارات، يشرفني المشاركة في الجهود المتواصلة لتطوير هذه الدولة. وأتطلع إلى التعاون مع زملائي الأعضاء في مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج.

ويأتي تعيين أديب أحمد، الذي يترأس أيضاً مجموعة «توينتي 14» القابضة العاملة في مجال استثمارات الضيافة الفندقية بفضل خبراته الاستشارية الواسعة على المستويين الإقليمي والعالمي. كما يشغل عضوية المجالس الاستشارية لبنك المارية المحلي في الإمارات والمجموعة الاستراتيجية الإقليمية التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي ومنتدى السياحة العالمي في لوزيرن.

وتدير شركة الخدمات المالية، التي يتولى إدارتها، شبكة واسعة تضم أكثر من 245 فرعاً في 11 دولة، بما فيها 83 فرعاً لشركة لولو للصرافة في الإمارات، علاوة على تطبيق السداد النقدي الرقمي لولو موني LuLu Money.

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