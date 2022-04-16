500 تنفيذي في قمة «ليميتلس» اللوجستية الافتراضية الأولى

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهدت قمة «ليميتلس» التقنية اللوجستية الافتراضية الأضخم والأولى من نوعها في دبي مشاركة أكثر من 500 تنفيذي لسلاسل التوريد من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الشرق الأوسط والهند وجنوب شرقي آسيا وأوروبا. وتحدّث في القمة العديد من رواد المجال من مؤسسات بارزة مثل بريد الإمارات، ومجموعة «جوميا» و«مينترا» و«دي.تي.دي.سي إكسبريس» و«زيبتو» و«ميشو» و«ويلنس فورإيفر» وغيرها من المؤسسات.

وشهدت القمة نقاشات رئيسة عن الحاجة إلى الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والأتمتة، ومعرفة أفضل الممارسات لتحقيق التوازن بين التكلفة وتجربة العملاء، والرؤى الخاصة بصوغ عمليات لوجستية تتمحور حول سائق التوصيل، والمزيد من النصائح عن بناء نماذج توصيل مستدامة.

وقال ستيف ستانتون، كبير مسؤولي الأعمال، قسم الطرود والتوصيل السريع، بريد الإمارات: يمكن للشركات شراء تقنيات جاهزة بالفعل تتيح تحسين المسار، والمساعدة على إدارة الكميات المرتجعة بسهولة، وتحسين الكفاءة اللوجستية بنسبة 2 - 3 % مع الحفاظ على تجربة العملاء من دون أي ضرر. وأضاف إن أدوات الإدارة اللوجستية الحديثة مثل «التحديد الديناميكي للمسارات» يمكن استخدامها لحل مشكلة العناوين غير الدقيقة، هذا التحدي الضخم بما له من «آثار هي الأكبر على التكاليف».

العناوين غير الدقيقة

وتأتي مشكلة العناوين غير الدقيقة من بين التحديات بالغة الأهمية في الشرق الأوسط، ويمكن للتقنيات المتقدمة أن تساعد على مواجهة هذا التحدي. وأشار تقرير حديث إلى أن معدلات فشل التوصيل للوجهة النهائية تصل إلى بين 15% في الإمارات و40% في السعودية، ما يؤدي بالتبعية إلى عدم رضا العملاء وفقدان الإيرادات. ما يعني أن أكثر من 7.42 مليارات دولار من عائدات التجارة الإلكترونية بالشرق الأوسط قد تتأثر بمشكلة العناوين غير الدقيقة.

ووفقاً لتقرير حديث، تحظى تحليلات البيانات بالاهتمام والأولوية القصوى لما يصل إلى 45% من محترفي سلاسل التوريد العالمية. وتعمد الشركات في جميع أنحاء الشرق الأوسط وجنوبي آسيا لاستخدام علم البيانات بوتيرة متزايدة لتحسين ميزان التكاليف اللوجستية وتعزيز القدرة التنافسية.

منافسة متصاعدة

وقال سوهام تشوكسي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «شيبسي» في كلمة له في القمة: تتصاعد المنافسة في سوق التوصيل عند الطلب في الشرق الأوسط، وكذلك تشتد سخونة السباق بين الشركات العاملة في المجال، إذ تسعى كل شركة لأن تكون شريك التوصيل المفضل.

وللبقاء في طليعة المنافسة، تحتاج الشركات إلى التركيز على استخدام تقنيات الأتمتة والذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة والتحليلات التنبؤية وغيرها من التقنيات لبناء عمليات توصيل تتسم بالمرونة والربحية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز