«نيت أ بورتر» يطرح مجموعة من علامة «جاكيومس»

المصدر: دبي - البيان

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أعلن موقع «نيت-أ-بورتر» عن تعاون حصري لتقديم مجموعة حصرية من علامة «جاكيومس» تمّ استلهامها من منطقة «بالم سبرينغز» النابضة بالحياة، وهي تعبّر عن أسلوب جديد وشبابي متأصل في جوهر علامة جاكيومس، كما أنها تُجسّد المزاج الذي يَطغى على موسم ربيع وصيف 2022 على أكمل وجه.

وتتضمّن المجموعة المؤلّفة من 23 قطعة أنماطاً جريئة ومرغوباً فيها بما في ذلك الألبسة الجاهزة المصمّمة بأسلوب درابيه على نحوٍ فنّي، والحقائب الاستثنائية والإكسسوارات المُثيرة للحنين. وتمت إعادة ابتكار تشكيلة مختارة من التصاميم المتميزة للعلامة بدرجات لونية جديدة مذهلة، بدءاً من فستان Lagoa الطويل، وبلوزة Noué القصيرة الملتوية ولباس البحر Pila ذات فتحات، ووصولاً إلى الإكسسوارات الكلاسيكية، بما في ذلك حقائب لو شيكيتو وقبعة لو بوب جادجو على شكل دلو، والمتوافرة جميعها بلونيّ الزهر الفاتح وأخضر النعناع.

وقالت ليا كرانفيلد مسؤولة المشتريات والتسويق لدى «نيت-أ-بورتر»: يحبُّ عملاؤنا علامة جاكيموس لخصائصها الجمالية المتميزة وعملانية التصاميم، والتي تم تجسيدها في كلّ قطعة بهذه المجموعة. ويسرّنا تزويدهم بمجموعة ملابس مثالية لقضاء الإجازة. ويعد «نيت-أ-بورتر» الموقع الأول عالميا في بيع التجزئة للمنتجات الفاخرة.

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