افتتاح معرض منتجات عجمان لرواد الأعمال

المصدر: عجمان - البيان

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افتتحت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان بالتعاون مع مجلس سيدات أعمال عجمان، فعاليات معرض في عجمان، وذلك ضمن أجندة فعاليات شهر رمضان بهدف دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارة. ويشارك بالمعرض 20 رائد أعمال بأنشطة مختلفة منها الملابس والعطور والمأكولات.

وأكد الشيخ عبد الله بن ناصر النعيمي مدير إدارة تنمية الأعمال، حرص اقتصادية عجمان على دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال إشراكهم في المعارض بشكل مجاني، حيثُ تعد المعارض منصة مثالية للترويج لمنتجات وخدمات أعضاء رواد الأعمال بالإمارة.

وقال خالد الشامسي مدير مركز عجمان لريادة الأعمال، إن تطوير وتعزيز ريادة الأعمال مبكراً لدى الأفراد المميّزين يعدّ هدفاً نعمل على تحقيقه ورعايته لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

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