جائزة «أفضل بيئة عمل بالإمارات» لـ«بلو أوشن»

المصدر: دبي - البيان

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فازت شركة «بلو أوشن»، وهي شركة حاصلة على علامة «سوبر براند» في قطاعات التدريب والاستشارات والمؤتمرات والتوظيف في الشرق الأوسط، أخيراً بلقب «أفضل بيئة عمل في الإمارات لعام 2022»، في حفل لتوزيع الجوائز بفندق فايف بالم جميرا بدبي.

وقد تم منح هذه الجائزة إلى بلو أوشن من قبل Great Place to Work، وهي الهيئة العالمية التي تعترف بأماكن العمل عالية القيمة والأفضل من جميع أنحاء العالم. صنفت «بلو أوشن» من بين أفضل 15 شركة في الإمارات حصلت على هذا اللقب المرموق. وفي العام الماضي أيضاً، حصلت بلو أوشن على لقب «أفضل بيئة عمل في الإمارات 2021». وتعد بلو أوشن واحدة من الشركات البارزة في الشرق الأوسط في مجال التدريب المهني وتطوير المعرفة والاستشارات والمؤتمرات والتوظيف.

وقال الدكتور ساتيا مينون، الرئيس التنفيذي لـ«بلو أوشن»: لطالما كان هدفنا هو دعم النمو الشخصي والمهني للقوى العاملة لدينا عن طريق دعمهم من خلال سياساتنا المؤيدة للموظفين. ونحن دائمًا سباقون في إفادة القوى العاملة لدينا من خلال سياسات التفكير المستقبلي. وقال محمد آل علي، نائب رئيس مجلس الإدارة لـ«بلو أوشن»: حصلنا العام الماضي على أفضل بيئة عمل، والآن حصلنا على لقب «أفضل بيئة عمل في الإمارات 2022»، إنها لحظة فخر لنا جميعًا.

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