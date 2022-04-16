«بنى» تستعد لإطلاق خدمات تسوية باليورو

المصدر: أبوظبي - البيان

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عقد صندوق النقد العربي ورشة عمل «عن بعد» حول استعدادات منصة «بُنى» للمدفوعات العربية، التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل الصندوق، لإطلاق خدمات التسوية باليورو.

واستضافت الورشة متحدثاً من «بنك ستاندرد تشارترد» لاستعراض دور البنك بوصفه المصرف المُعين من قبل منصة «بُنى» لتوفير خدمات التسوية باليورو، والحديث عن تنفيذ المدفوعات بهذه العُملة الدولية عبر نظام «بُنى». كذلك، يشارك في الورشة أحد كبار التنفيذيين لدى البنك المركزي الأوروبي للتحدث حول رؤيته للقيمة المضافة التي تقدمها منصة «بُنى» للمدفوعات العربية على مستوى المنطقة العربية عبر توفيرها إمكانية الاستخدام السلس والآمن والفعال لليورو في المدفوعات عبر الحدود.

وشارك نظام الدفع والتسوية الأفريقي (بابس)، للتحدث حول توجهاته للتعاون مع منصة «بُنى» للمدفوعات العربية لتفعيل الترابط التوافقي بين نظامي «بُنى» و«بابس» اللذين سيشكلان ممراً للمدفوعات يربط بين المنطقة العربية والقارة الأفريقية.

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