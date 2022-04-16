اتفاقية بين «سفين فيدرز» و«سيف باور تيك» لتعزيز خدمات الشحن بين الفجيرة وبنغلاديش

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي أمس أن سفين فيدرز، ذراع عمليات الشحن البحري التابعة لها، أبرمت اتفاقية طويلة الأمد مع شركة سيف باور تيك المحدودة والمدرجة في بنغلاديش والتي تغطي أنشطتها مجالات الموانئ والخدمات اللوجستية والهندسة المدنية وقطاعات الطاقة.

وتنص الاتفاقية على تعاون الجانبين في مجال خدمات شحن البضائع بين الفجيرة وبنغلاديش لمدة 15 عاماً، حيث ستقوم سفين فيدرز بتوفير 8 ناقلات بضائع سائبة من فئة «سوبراماكس» ذات حمولة تبلغ 55,000 طن لشركة سيف باور تيك وفق عقود تأجير سفن بضائع الشحن لتسهيل وتيسير التجارة البحرية.

كما سيقوم الجانبان بإدارة وتشغيل خدمات شحن البضائع السائبة، وتشمل مجالات التعاون المحتملة الأخرى بين الجانبين تأجير رصيف بحري وعبّارات لتطوير وتحسين عمليات نقل البضائع، وتبني حلول التخزين المتطورة التي توفرها مجموعة موانئ أبوظبي.

وبالإضافة إلى تيسير حركة البضائع العامة والصلبة بين ميناء الفجيرة والمرافق المينائية في كل من شيتاغونغ ومونغلا في بنغلاديش، فإن خدمات البضائع السائبة الجديدة تشمل عمليات نقل البضائع إلى شبه القارة الهندية وجنوب شرق آسيا وغيرها من الوجهات العالمية. كما تغطي الاتفاقية عدداً من مجالات التعاون المستقبلي التي سيقوم فيها الجانبان بتطوير بنى تحتية ومشاريع بحرية في كل من بنغلاديش والإمارات والاستثمار فيها.

تعاون

وقال الكابتن مكتوم الحوقاني، الرئيس التنفيذي - القطاع البحري، مجموعة موانئ أبوظبي: يوفر تعاوننا مع شركة سيف باور تيك للمتعاملين خدمات جديدة تتسم بالسرعة في الإنجاز والتكلفة المنخفضة، وتلبي احتياجاتهم المتعلقة بشحن البضائع السائبة الجافة، كما يؤثر إيجاباً وبصورة ملموسة على التجارة البحرية في جميع القطاعات التي نعمل بها. وتتيح الخبرات الواسعة التي تتمتع بها سفين فيدرز بوصفها مزوداً رائداً لخدمات النقل البحري، والقدرات المتطورة لأسطولها، لشركة سيف باور تيك تسريع التبادل التجاري لمواد البناء الجافة بين الإمارات وبنغلاديش، وللبضائع الجافة الأخرى مع الأسواق الرئيسية في المنطقة وخارجها.

تسهيل التجارة

وأكد الكابتن عمار مبارك الشيبة، الرئيس التنفيذي لشركة سفين فيدرز، والرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة تشغيل الموانئ في مجموعة موانئ أبوظبي، أهمية هذه الاتفاقية التي تؤسس لتعاون جديد بين مجموعة موانئ أبوظبي وإحدى الشركات الرائدة في تزويد الخدمات اللوجستية في بنغلاديش. وقال: يسهم هذا التعاون في تسهيل عمليات التجارة البحرية بين الإمارات وبنغلاديش وتعزيز الروابط التجارية بين موانئ البلدين. وإضافة إلى دورها في تعزيز التعاون التجاري بين الدولتين، تسهم الاتفاقية الموقعة مع شركة سيف باور تيك في توفير فرص جديدة لتطوير خدمات الشحن البحري المقدمة للمتعاملين في مناطق شبه القارة الهندية وجنوب شرق آسيا والعديد من الوجهات العالمية الرئيسية الأخرى.

من جانبه، قال ترافدار محمد روح الأمين، المدير العام لشركة سيف باور تيك: ناقلات البضائع السائبة ذات حمولة 55,000 طن التي ستقدمها سفين فيدرز لنا وفق عقود تأجير مخصصة، ستساعد بالتأكيد في تحقيق عائدات ملموسة وفوائد كبيرة لمتعاملينا.

سفين فيدرز

تم تأسيس شركة سفين فيدرز في عام 2020، كمزود لخدمات إعادة الشحن البحري ضمن مجموعة موانئ أبوظبي بهدف تعزيز الخدمات البحرية في الإمارات والمنطقة عبر توفير خدمات إعادة شحن تربط إمارة أبوظبي مع الموانئ التي تدعم الحركة التجارية في الإمارات والمناطق المجاورة في الخليج العربي وشبه القارة الهندية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز