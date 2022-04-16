بيع 50 % من الوحدات المتبقية بـ«بارك أفينيو 1» في أسبوع

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت عزيزي للتطوير، بيع الوحدات المتبقية البالغة نسبتها 50% تقريباً من مشروعها «بارك أفينيو 1» في مدينة محمد بن راشد خلال أقل من أسبوع، مع احتفاظ المطور بثلاث وحدات فقط لم تطرح حتى الآن.

ويتألف بارك أفينيو من 372 وحدة سكنية و 29 مساحة للتجزئة، حيث يحتوي كل واحد من المباني الثلاثة صالة ألعاب رياضية وحمام سباحة مع كامل التجهيزات. ويتقدم العمل في كافة أرجاء المشروع بوتيرة متسارعة، واكتملت عمليات البناء في «بارك أفينيو 1» بنسبة 66%، ووصلت هياكل «بارك أفينيو 2» و «3» حتى الآن إلى 77% و 79% على التوالي، مع زيادة العدد الإجمالي للقوى العاملة إلى 280 فرداً لضمان الإنجاز السريع. وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري: يسعدنا أن نرى هذا الطلب العالي من قبل المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.

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