148 ملياراً زيادة في رسملة سوق دبي

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

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واصل سوق دبي المالي مكاسبه للأسبوع الرابع على التوالي بعدما أضاف ما يناهز 148 مليار درهم ليصل رأسماله السوقي إلى 584 مليار درهم بعد إدراج سهم هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» الأسبوع الماضي.

وارتفع سوق دبي بنسبة 1.7% ليغلق عند 3601.67 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك والعقار والنقل، فيما تراجع سوق أبوظبي 1.5% ليصل إلى 9943.8 نقطة مع هبوط أسهم قيادية في القطاع المالي والاتصالات.

واستقطبت الأسهم سيولة قوية بنحو 12.6 مليار درهم موزعة بواقع 8.28 مليارات في أبوظبي، و4.3 مليارات في دبي، وجرى تداول 3.56 مليارات سهم، منها 1.78 مليار في أبوظبي، و1.780 مليار في دبي، عبر تنفيذ 128.5 ألف صفقة.

وتصدر «ديوا» النشاط في سوق دبي مستقطباً 2.15 مليار درهم خلال 4 جلسات تداول منذ إدراجه في 12 أبريل، وارتفع بنسبة 16.13%، ثم «إعمار العقارية» 820.3 مليون درهم تلاه «سوق دبي المالي» 420.16 مليون درهم.

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك مع نمو «دبي الإسلامي» 1.95% و«الإمارات دبي الوطني» 2.07% و«أملاك» 6%، كما صعد قطاع العقار مع ارتفاع «إعمار العقارية» 1% و«إعمار للتطوير» 8% و«الاتحاد العقارية» 6% و«ديار» 1.3%، كما صعد قطاع النقل مع ارتفاع «العربية للطيران» 8.9% و«أرامكس» 1% أمام نزول «الخليج للملاحة» 0.37%.

وضغط على سوق العاصمة انخفاض «أبوظبي الأول» 6.54% و«أبوظبي التجاري» 2.62%، مقابل ارتفاع «أبوظبي الإسلامي» 1.73% و«العالمية القابضة» 5.15% و«ألفا ظبي» 0.9% و«ملتيبلاي» 4.73%.

واتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء في أبوظبي بصافي استثمار 614.6 مليون درهم، بينما في دبي اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار 346.4 مليون درهم. وتباين أداء المؤسسات، حيث اتجهت نحو الشراء في أبوظبي بصافي استثمار338.7 مليون درهم، ونحو التسييل بسوق دبي، بصافي استثمار 465 مليون درهم.

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