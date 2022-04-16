«طاقة» تبحث عمليات استحواذ وفرص التطوير

المصدر: أبوظبي - البيان

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يعقد مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» اجتماعاً يوم 19 أبريل الجاري لمناقشة عمليات استحواذ قيد الدراسة.

وأضافت الشركة، في إفصاح لسوق أبوظبي أمس، أن المجلس سيناقش أيضاً فرص تطوير الأعمال ومسائل عادية متعلقة بأعمال الشركة.

تجدر الإشارة إلى أن موقع شركة أبوظبي الوطنية للطاقة يحتل مرتبة متقدمة بين أفضل عشر شركات للمرافق المتكاملة في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا من حيث الأصول المُنظَّمة.

وتمتلك الشركة ما يقارب 13 محطة توليد طاقة وتحلية المياه في أبوظبي، كما تتفرع منها عدة شركات أخرى لها مكانة مرموقة.

وتعمل شركة «طاقة» على توفير الطاقة لمختلف المناطق في أبوظبي والإمارات، وقد أصبحت الشركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية منذ عام 2005

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