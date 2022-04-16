«الجرافات البحرية» تبحث تملك الأجانب 49%

المصدر: أبوظبي - البيان

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وافق مجلس إدارة شركة «الجرافات البحرية الوطنية» على تملك غير مواطني الدولة لـ49% من رأس مال الشركة كحد أقصى.

وقالت شركة «الجرافات البحرية الوطنية»، في إفصاح لسوق أبوظبي أمس، إن مجلس الإدارة وافق أيضاً على مسودة البيانات المالية للربع الأول من العام الجاري، حيث حققت أرباحاً صافية بنحو 65.4 مليون درهم مقارنة بنحو 26.6 مليون درهم في الفترة المقارنة من العام الماضي.

وكانت الجمعية العمومية لشركة «الجرافات البحرية» قد وافقت على توصية من قبل مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، فيما تمت المصادقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2021 وتحديدها بمبلغ إجمالي وقدره 8 ملايين درهم.

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