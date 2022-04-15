تطوير خدمة دفع رسوم "مواقف" بأبوظبي وتوفيرها عبر تطبيق "درب"

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل في إمارة أبوظبي عن توفير خدمة رقمية جديدة "دفع رسوم مواقف" عبر تطبيق الهاتف الذكي "درب" والذي يتيح للمتعاملين استخدام الرصيد المالي المتوفر في محفظة درب الإلكترونية لدفع رسوم المواقف العامة للمركبات.

تهدف هذه الخطوة إلى تبسيط الإجراءات للحصول على الخدمة وتوفير الوقت والجهد على المتعاملين من خلال تطوير وسيلة دفع رقمية سهلة ومرنة لتسديد رسوم المواقف السطحية الرئيسية والفرعية في الإمارة دون الحاجة لإرسال الرسائل النصية القصيرة SMS، والتي من شأنها توفير تكلفة الرسائل النصية القصيرة على المتعاملين.

وأكد المركز سهولة وسرعة إنجاز هذه الخدمة وبأقل جهد على المتعامل، إذ لا يستغرق تنفيذها سوى ثوانٍ معدودة من خلال أيقونة "دفع رسوم مواقف" المدرجة على تطبيق الهاتف الذكي "درب"، ومن ثم تحديد المركبة المراد تسديد رسوم الموقف الخاص بها واختيار نوع الموقف /رئيسي أو فرعي/ وعدد الساعات المطلوبة، ومن ثم تأكيد العملية والدفع، حيث سيتم اقتطاع رسوم المواقف من المحفظة الإلكترونية المخصصة للمركبة في تطبيق "درب".

وفي الوقت نفسه، يمكن للمتعاملين الذين يملكون حسابات في محفظة مواقف الحالية /م – مواقف/ استخدام الرصيد المتبقي لديهم في المحفظة عن طريق الرسائل النصية القصيرة إلى حين نفاذ الرصيد، ومن ثم التوجه لاستخدام تطبيق "درب" الذكي لدفع رسوم مواقف. كما يمكن ربط بطاقة مواقف القابلة لإعادة التعبئة المفعلة حالياً بالمحفظة الإلكترونية في تطبيق "درب".

وأوضح المركز أن بإمكان المتعاملين تعبئة محفظة درب الإلكترونية عن طريق بطاقات مواقف القابلة لإعادة التعبئة من خلال اختيار خيار "إضافة بطاقة إعادة الشحن"، واتباع الخطوات في تطبيق درب، وسيضاف الرصيد لمحفظة درب الإلكترونية الخاصة بحساب المتعامل. ويمكن استخدام الرصيد المتوفر في المحفظة لدفع رسوم مواقف عبر البطاقة أو محفظة درب الإلكترونية.

كما توفر الخدمة الجديدة إمكانية إضافة مركبات أخرى غير المدرجة في حساب المتعامل لدفع رسوم المواقف وتمديد فترة الوقوف لساعات إضافية من خلال التطبيق الذكي بكل سهولة وبخطوة واحدة فقط.

وتوقع مركز النقل المتكامل أن تلقى الخدمة الجديدة إقبالاً كبيراً من المتعاملين نظراً لسهولة الحصول عليها بالمقارنة مع وسائل الدفع الأخرى، والتي تتضمن الدفع النقدي، والدفع ببطاقة مواقف القابلة لإعادة التعبئة، وعن طريق الرسائل النصية القصيرة التي يتم إرسالها إلى الرقم 3009، وبطاقة الائتمان /بحيث لا تقل القيمة عن 15 درهماً/، حيث أن الخدمة الجديدة التي تتيح إمكانية دفع الرسوم عن طريق تطبيق "درب" هي الأكثر سهولة وراحة للمتعاملين.

وأوضح المركز أن تطوير هذه الخدمة يأتي في إطار سعيه المتواصل لتوفير أسهل وأسرع وأبسط الطرق وأكثرها أمنا لإنجاز المعاملات، وبما يمكن من تكامل خدماته وتوحيد قنوات الدفع بطريقة أكثر فاعلية وكفاءة.، حيث بات بإمكان المتعامل استخدام منصة متكاملة ومحفظة مالية موحدة لتسديد رسوم التعرفة المرورية ودفع رسوم المواقف السطحية، كما يوفر ذلك سجلاً بكافة الرسوم المقتطعة من رصيد المحفظة الالكترونية مقابل الخدمات التي تم الحصول عليها.

إلى ذلك، حث مركز النقل المتكامل كافة المتعاملين على تحميل تطبيق الهاتف الذكي "درب" الذي يوفر مجموعة متكاملة من خدمات النقل، والاستفادة من الخدمة الجديدة والمزايا العديدة التي تجلبها عبر التطبيق، الأمر الذي يتيح لهم تجربة تنقل فريدة، ورحلة متكاملة، سلسة وبسيطة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز