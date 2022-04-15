الكمالي رئيساً للاتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية بدورته الجديدة

المصدر: دبي - البيان

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أعلن الاتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية انتخاب محمد علي الكمالي، نائب المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصناعة والصادرات، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، رئيساً للاتحاد خلال دورة المجلس القادمة.

جاء ذلك خلال اجتماع أعمال الجمعية العمومية في دورتها العادية التاسعة والتي اختتمت في دبي أخيراً، ويجمع الاتحاد أعضاء الهيئات الحكومية العربية المعنية بتنمية الصادرات وشركات القطاع الصناعي العربي العام والخاص، كآلية عربية لتعزيز الصادرات العربية إلى دول العالم. كما تم تجديد انتخاب السفير عبدالمنعم محمود الأمين العام لفترة جديدة بالإجماع.

تنسيق متواصل

وقال محمد الكمالي: أود أن أشكر ممثلي الدول العربية أعضاء الاتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية على ثقتهم، وسنعمل من خلال الاتحاد على دعم العمل العربي المشترك والتنسيق المتواصل لضمان نفاذ الصادرات العربية وتنويعها إلى أسواق جديدة، بالإضافة إلى تحقيق أقصى الفوائد من الامتيازات للتجارة العربية والعالمية والاتفاقات الصناعية المشتركة مع تسهيل التبادل التجاري بين الدول العربية. وسنعمل معاً على تقريب وجهات النظر وتبادل الخبرات والمعرفة حول الفرص التجارية والتصديرية للدول العربية، وكذلك الاطلاع على رغبات الشركات الهادفة إلى زيادة عمليات الترويج الخارجية، حيث سيعمل الاتحاد من خلال القنوات العديدة في استنباط الحلول والمبادرات الكفيلة بنقل مستوى التجارة والتصدير في الدول العربية إلى مراحل أكثر تقدماً والوصول إلى الفئات المستهدفة من الأسواق والمشترين العالميين.

وأضاف: تشكل الصادرات الصناعية جانباً مهماً في الناتج المحلي الإجمالي لدولنا العربية، حيث تعمل كل دولة جاهدة على تنشيط وتنمية صادراتها الخارجية عبر إيجاد منافذ وأسواق للسلع التي تقوم بإنتاجها، بالإضافة إلى رفع القدرات الصناعية في مجال التكنولوجيا المتقدمة وكل ما هو جديد في الثورة الصناعية الرابعة، حيث تمتلك الأسواق العربية كافة المقومات التي تؤهلها للتواجد في الأسواق العالمية وتلبية الرغبات المتنوعة. وتعمل مؤسسات تنمية الصناعة التصديرية في الدول العربية بشكل تكميلي لبعضها البعض الأمر الذي يسهم في رفع مكانة واقتصاد الدول العربية.

جهود حثيثة

وأشاد السفير عبدالمنعم محمود بالدور الذي قدمه محمد الكمالي كنائب لرئيس مجلس الاتحاد من خلال جهوده الحثيثة في تنفيذ أهداف الاتحاد ودعمه المستمر لكافة فعالياته وبرامجه. وتطلع للمزيد من التقدم في زيادة وتنمية الصادرات الصناعية العربية والارتقاء بها في الأسواق الدولية في ظل منصبه الجديد.

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