«ديوا» يستحوذ على 36% من سيولة سوق دبي

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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أغلق سوق دبي المالي في المنطقة الخضراء للجلسة الثانية على التوالي في ختام جلسة أمس، مدعوماً بمكاسب الأسهم القيادية، التي ضغطت، من جانب آخر، على أداء سوق أبوظبي، فيما بقيت السيولة أعلى حاجز ملياري درهم. واستحوذ سهم «ديوا»، من جانبه، على 36% من سيولة سوق دبي.

وارتفع سوق دبي 0.07% ليغلق عند 3585 نقطة مع ارتفاع أسم العقار والتأمين والاتصالات، فيما تراجع سوق أبوظبي 1.4% ليصل إلي 9947.74 نقطة بعد هبوط أسهم القطاع المالي والعقار والصناعة.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 2.12 مليار درهم، منها 1.45 مليار في أبوظبي، و665.2 مليوناً في دبي. وجرى التداول على 532 مليون سهم، موزعة بواقع 292 مليوناً في أبوظبي، و240 مليوناً في دبي، عبر تنفيذ 18710 صفقات.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار 0.89% مع نمو «إعمار العقارية» 1.5%، فيما انخفض «ديار» 3.2% و«إعمار للتطوير» 0.21% و«الاتحاد العقارية» 3.04%. وتراجع قطاع البنوك مع هبوط «الإمارات دبي الوطني» 1.6%، فيما صعد «دبي الإسلامي» 1.45% و«أملاك» 0.17%.

ونزل قطاع الاستثمار 1.3% مع تراجع «دبي للاستثمار» 0.39% و«سوق دبي المالي» 3.35% و«شعاع كابيتال» 0.46%. وانخفض قطاع النقل 0.65%. وفي قطاع المرافق، انخفض «ديوا» بنسبة 1.77%.

وتصدر سهم «ديوا» النشاط جاذباً 238.2 مليون درهم، مستحوذاً على 36% من سيولة سوق دبي، تلاه «إعمار العقارية» 150 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» 83 مليوناً. وحقق «عمان للتأمين» أكبر ارتفاع بنسبة 11%، فيما كان «الإمارات للمرطبات» الأكثر انخفاضاً بنسبة 3.51%. واتجه المستثمرون العرب والخليجيون نحو الشراء بصافي استثمار 16 مليون درهم، فيما مال المستثمرون الأجانب والمواطنون نحو التسييل.

سوق أبوظبي

وضغط على سوق أبوظبي انخفاض «أبوظبي الأول» 3.25% بعد الإعلان عن سحب عرض الاستحواذ على «هيرميس» المصرية، كما انخفض «العالمية القابضة» 0.05% و«أبوظبي التجاري» 1.3%، فيما زاد «أبوظبي الإسلامي» 0.34% و«ملتيبلاي» 0.57%. وتراجع قطاع الاتصالات.

وانخفض قطاع العقار. وفي صعيد الطاقة ارتفع «أدنوك للتوزيع» 0.24% و«طاقة» 3%، فيما انخفض «أدنوك للحفر» 0.55% و«دانة غاز» 1.63%، فيما صعد «كيو القابضة» بنسبة 8.62% بدعم إعلان الشركة عزمها الاستحواذ على «ريم للاستثمار».

وتزعم «العالمية القابضة» النشاط مستقطباً 284.4 مليون درهم. وحقق «ريسبونس بلس» ارتفاعاً بالحد الأقصى 15%، فيما كان «الاتحاد للتأمين» أكثر انخفاضاً بنسبة 9.09%. واتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 120.9 مليون درهم، فيما مال المستثمرون المواطنون نحو التسييل.

استثمار مؤسسي

مالت المؤسسات نحو الشراء بصافي استثمار 42 مليون درهم، مها 13.5 مليوناً في دبي، و28.47 مليوناً في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل بصافي استثمار 42 مليون درهم، منها 13.5 مليوناً في دبي، و28.47 مليوناً في أبوظبي.

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