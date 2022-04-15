«أبوظبي الأول» يسحب عرض الاستحواذ على حصة الأغلبية في «هيرميس»

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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أعلن «بنك أبوظبي الأول» سحب العرض غير الملزم بشأن الاستحواذ على حصة الأغلبية في المجموعة المالية هيرميس المصرية القابضة، مؤكداً أنه لا يزال يتطلع إلى مواصلة الحوار مع الهيئات الرقابية المصرية بشأن الفرص المستقبلية.

وقال البنك، في إفصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية أمس، إنه بعد دراسة متأنية وفي ظل حالة عدم الاستقرار بالأسواق والاقتصاديات العالمية، قرر البنك سحب العرض المقدم في 9 فبراير بشأن الاستحواذ المحتمل بمقابل نقدي على حصة أغلبية في «هيرميس» المقيدة بالبورصة المصرية. وأكد البنك أن السوق المصرية ستظل مهمة من الناحية الاستراتيجية للبنك.

وفى إفصاح آخر لـ«هيرميس» بالبورصة المصرية، قال «أبوظبي الأول» إنه كان ينوي تقديم عرض شراء إجباري للاستحواذ على نسبة لا تقل عن 51% من رأس المال المصدر لهيرميس .

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